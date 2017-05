Mancini: "Pioli? Non me l'aspettavo ma è destino degli allenatori, con il Milan non c'è niente"

Roberto Mancini torna a parlare. Di Inter, sua ultima squadra da allenatore, e di Milan, a cui è stato associato negli ultimi giorni in caso di un improvviso addio di Vincenzo Montella, attuale tecnico rossonero. “Se mi aspettavo la nuova rivoluzione in casa Inter? No, non so perché hanno preso questa decisione. Non ho molto da dire, ogni volta che parlo dell’Inter cerco di farlo in modo corretto. Non riguarda me, non so cosa dire, non conosco tutto quello che è successo”, ha detto l’ex allenatore nerazzurro commentando l’esonero di Stefano Pioli. “Per chi fa l’allenatore purtroppo sono le regole del gioco. Su queste cose non mi scandalizzo più di tanto”, ha spiegato a margine della cerimonia del premio Stracca. “Dovevano seguire i miei consigli ad inizio campionato? E’ passato un anno. Non penso sia giusto tornarci”, ha aggiunto Mancini che ha poi commentato la nomina di Walter Sabatini quale nuovo coordinatore tecnico dei club di Suning. “Non so se è la scelta giusta. Sono cose che non posso sapere. Sabatini è un buon dirigente, ma non so che lavoro farà all’Inter”.

Stefano PioliGetty Images

Ipotesi Milan

D’attualità anche le domande sul Milan, altra milanese che ha cambiato recentemente proprietà e a cui è stato accostato. “Io al Milan? Non c’è assolutamente niente. E’ passato un po’ di tempo da quando non alleno, ho voglia di tornare” - ha spiegato - “Quando non si lavora per un po’ i primi mesi si sta bene, si stacca. Poi il lavoro manca, però adesso qualche mese si può aspettare. In che campionato? Vediamo”.

Juve in finale di Champions

Immancabile anche un cenno sulla Juventus a un giorno dalla qualificazione alla finale di Champions: ”E’ un bene per tutto il calcio italiano. La Juve ha meritato, ha eliminato il Barcellona ai quarti, non era una cosa semplice. Il Real Madrid - che plausibilmente si qualificherà questa sera dopo il 3-0 dell’andata sull’Atletico Madrid - Non sarà il Monaco, sarà una partita diversa. Poi è tra un mese, bisogna arrivare preparati, in un mese possono cambiare tante cose. La Juve - ha proseguito Mancini - è organizzata bene, ogni anno ha migliorato organico, acquistando giocatori forti. E chi ha i giocatori bravi centra gli obiettivi”.

Francesco TottiGetty Images

Totti lascia...?

Per chiudere, da numero 10, il richiamo a un altro numero 10 che sta per smettere, Francesco Totti: “Non so cosa deciderà Francesco da qui a fine campionato. Se dovesse smettere, lascerà uno degli ultimi grandissimi campioni italiani”.