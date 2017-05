Mancini ricorda Scarponi: "Seguo il Giro e penso alla tua passione"

Milano, 11 mag. (LaPresse) - Roberto Mancini ricorda Michele Scarponi, il ciclista marchigiano morto in un tragico incidente mentre si stava allenando in preparazione del Giro d'Italia. "Seguendo il Giro 100 - è il pensiero su Twitter dell'ex tecnico dell'Inter - E torna in mente la passione che ci mettevi su quelle due ruote #scarponipedalaconnoi".