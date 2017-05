Manichini appesi di fronte al Colosseo, vergogna a Roma

La Roma sportiva si è svegliata nel peggiore dei modi: nelle vicinanze del Colosseo, sulla ringhiera di una passerella pedonale, è stato posizionato uno striscione: "Un consiglio, senza offesa... dormite con la luce accesa". Il tutto accompagnato da tre manichini appesi alla ringhiera stessa, che indossano rispettivamente le maglie di Salah, De Rossi e Nainggolan. Quella che inizialmente poteva sembrare come una minaccia dei tifosi giallorossi ai propri giocatori, è invece sempre più ricondubicile ad un gesto della tifoseria laziale dopo la coreografia di domenica scorsa in curva nord: "Il vostro peggior incubo". In ogni caso, un gesto di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Questa invece la coreografia di domenica scorsa nel derby delle 12.30, a cui può riferirsi il deprecabile atto di questa notte: