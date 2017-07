Maradona accusato di molestie da una giornalista russa incontrata alla finale di Confederations Cup

Atteso come l’idolo che ha sempre infiammato la piazza, domani Diego Armando Maradona sarà di ritorno nella “sua” Napoli. Il suo arrivo però è accompagnato da un caso scottante. Secondo El Mundo Deportivo, l’ex ‘Pibe de Oro’ infatti è stato accusato da una giornalista russa di molestie sessuali ricevute in una camera d’albergo a San Pietroburgo, dove Diego era ospite per la finale di Confederations Cup.

Come spesso capita in questi casi, le versioni fornite sono divergenti. La donna parla di un tentato approccio di Maradona, che avrebbe tentato di spogliare la donna dopo averla invitata nella sua stanza con la scusa di un’intervista . I legali del “Diez” sostengono invece che la donna, in quella camera, avrebbe iniziato a spogliarsi all’improvviso di fronte all’argentino.

“Ero molto spaventata e stavo per chiamare la polizia – ha dichiarato la giornalista russa – poi un suo amico ha iniziato a tremare e buttarmi dei soldi in faccia”, riporta il quotidiano spagnolo. Versione contraria a quanto dicono gli avvocati di Maradona, che ha ora una bella gatta da pelare proprio nel momento del ritorno a Napoli, atteso per domani. L’accaduto non cambierà i programmi del “Pibe”, che mercoledì riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli davanti al sindaco in un mix di ricordi, nostalgia e un turbine di emozioni che pervaderà tutti i presenti in piazza Plebiscito. Alle 19 di domani (martedì 5 luglio), è prevista una conferenza stampa, anticipata da Diego sul suo account Facebook: “Dicono che il cielo non si possa toccare con le dita… io l’ho toccato a Napoli”.