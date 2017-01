Maradona attacca ancora Icardi: "E' un traditore, pagherà nella vita"

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Diego Armando Maradona torna ad attaccare nuovamente l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi per il suo matrimonio con Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez. "È un traditore e pagherà nella vita - ha raccontato in un'intervista rilasciata a Maurizio Costanzo su Canale 5 - Sul campo segna, ma non sempre. Batistuta è dieci volte più forte di lui". Tra gli argomenti toccati anche quelli extracalcistici, a cominciare dalla droga. "La droga uccide, io sono fortunato ad essere qui; se avessi continuato, sarei morto. Ormai ho smesso tredici anni fa, ora posso alzarmi felice la mattina - ha ammesso - Il rapporto con Diego Armando Junior? Ho sempre voluto vederlo, ma mi sono sempre fermato; appena l'ho conosciuto me ne sono innamorato, è uguale al papà! Ora sta vicino a me, lavora con me e lavorerà con me nell’Accademia Maradona a Dubai. I miei figli prenderanno tutto ciò che era del padre, sarebbe bello unire tutta la mia famiglia".