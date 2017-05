Marotta: "Analogia con l'Inter del Triplete? La Juve ha una grande storia di successi"

"Analogie tra questa Juve e l'Inter che ha vinto il Triplete? La Juve ha la sua storia e la sua strada. L'Inter statisticamente ha vinto il Triplete ma noi guardiamo in casa nostra, guardiamo il nostro palmares che è ricco di successi. Dovessimo vincere tutto sarebbe una grande soddisfazione ma fino a questo momento non abbiamo in mano niente". Così l'ad e dg della Juventus, Beppe Marotta, poco prima dell'inizio di Monaco-Juventus, semifinale d'andata di Champions League, ai microfoni di Premium Sport. "Cuadrado in panchina? La Juventus non è composta da undici giocatori ma da una rosa intera che è ad sia posizione dell'allenatore. Il mister ha fatto questa scelta ponderata e siamo fiduciosi. Se sono spaventato dal Real Madrid? Ho visto un grande Real Madrid ma noi dobbiamo concentrarci sulla doppia sfida con il Monaco. Poi vedremo”.