Medel, parla il Ds del Tigres: “Medel è un profilo che ci interessa”

Nelle scorse settimane il nome di Medel era stato indicato come uno dei più vicini a lasciare l’Inter.

Sul giocatore era molto forte il Tigres, tanto che si parlava addirittura di visite, anche se l’interesse negli ultimi giorni pareva essere scemato. A delineare un quadro più preciso ci ha pensato direttamente il direttore sportivo del club messicano Garza il quale ai microfoni di una radio cilena ha spiegato come: “Medel è uno dei profili che interessano per puntellare il centrocampo, abbiamo l’accordo contrattuale con lui, con Rafael Carioca e con Mateus Uribe, ma effettueremo un solo acquisto in mezzo al campo”.

Parole, dunque, molto significative che sottolineano come l’interesse del Tigres per Medel sia reale. Nei prossimi giorni dirigenza e allenatore del club messicano si incontreranno per decidere su quale profilo investire a centrocampo per sostituire Guido Pizarro, accasatosi al Siviglia. Evitando qualsiasi valutazione tecnica, visto che i tre giocatori sono molto diversi tra loro, quello che importa in chiave Inter è come i prossimi giorni risulteranno essere decisivi per capire se il Tigres affonderà il colpo per Medel perché come dice Garza: “Mancano ancora alcuni dettagli con l’Inter ma siamo a buon punto”.

A Milano, sponda nerazzurra, si attende con ansia la decisione della dirigenza del Tigres, un’uscita di Medel potrebbe essere importante per il mercato in entrata.

