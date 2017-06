Medico Roma: "Nulla di serio per Karsdorp, sarà in ritiro a Pinzolo"

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Lunedì Rick Karsdorp sarà sottoposto a un intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio destro per mano del professor Mariani. Questo perché vogliamo andare a valutare bene una parte del menisco esterno del giocatore, poiché durante la visita iniziale, condotta in tandem con il professor Andrea Causarano, abbiamo riscontrato dei reperti clinici e strumentali che vorremmo approfondire meglio. Niente di serio, né di allarmante, soprattutto perché sia dal punto vista cartilagineo, sia legamentoso non c'è nulla di alterato nel ginocchio". E' questa la precisazione del medico della Roma Riccardo Del Vescovo intervenuto ai microfoni di Roma Radio per parlare dell'intervento a cui verrà sottoposto il nuovo acquisto giallorosso. Sui tempi di recupero del calciatore olandese il medico della Roma non si è sbilanciato. "E' sempre importante esprimerli successivamente all'intervento. Mi riservo la risposta per lunedì prossimo. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, sarà un intervento rapido e mirato - ha assicurato - Se Karsdorp partirà per il ritiro di Pinzolo? Senza dubbio partirà per il ritiro di Pinzolo e partirà per gli Stati Uniti. Viene da sé che nelle prime settimane del ritiro precampionato, il ragazzo risentirà dovrà rispettare una tabella di marcia individuale, che verrà di volta in volta modificata in linea con i progressi condotti ma è un discorso che vale sempre per qualsiasi percorso riabilitativo. Si tiene conto di mantenere sempre il corretto equilibrio tra il rispetto dei tempi post chirurgici previsti e la qualità del recupero".