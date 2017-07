Melania Gabbiadini saluta il calcio: pellicola di una storia romantica lunga 17 anni

Capelli biondi, occhi verdi pieni di grinta, viso segnato da sole e gambe che hanno macinato chilometri su un rettangolo verde. Questa è Melania Gabbiadini al primo sguardo. Eppure dietro quei grandi occhioni si nasconde molto di più, tanto. Un solo palmares non basta per descrivere in toto la bandiera del Verona, la capitana della nazionale Italiana e uno dei simboli del calcio femminile azzurro.

Gabbiadini ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, di chiudere con la parentesi degli Europei, la sua lunga carriera condita da 5 scudetti, 2 coppe Italia, 3 supercoppe italiane tutte in maglia Verona e 114 presenze in Nazionale. La vittoria con la Svezia è stata l’ultima di una serie di grandi successi in cui Melania è stata grande protagonista, mettendosi sempre a disposizione della squadra ma riuscendo anche a ricavare un posticino per i suoi lampi di genio da bomber, alla bisogna.

" La vittoria con la Svezia è stato un grande regalo da parte delle mie compagne di squadra. Sono orgogliosa del gruppo che c’è stato in questo Europeo e sono contenta che sia finita con una vittoria così. Ringrazio ognuna di loro perché oggi sono riuscite a tirare fuori quel qualcosa in più e quindi, se ero serena prima col pensiero di lasciare, adesso lo sono ancora di più "

La Nazionale Italiana dedica alla calciatrice di Bolgare uno speciale sul proprio canale youtube, una pellicola di una storia romantica, tra una ragazzina e una palla da calcio. Una passione che una Melania Gabbiadini di 9 anni, si è portata avanti fino ad oggi e che, a quanto pare, ha trasmesso a tutte le sue compagne di squadra.

" Melania ha dato tanto al calcio italiano. È un capitano silenzioso fuori ma in campo si fa sentire sempre – Daniela Stracchi "

" Melania ci ha fatto cpaire quanto è importante il valore della maglia azzurra. Trasmette tranquillità, la sua presenza ci ha sempre rese serene in campo. Trasmette la voglia di fare senza fare scalpore – Federica Di Criscio "

" Melania è vera, tu la vedi così e così è. È introversa ma allo stesso, se la si sa prendere si riesce ad entrare nel suo mondo. E quando sei lì, Melaniati dà l’anima – Cristiana Girelli "

" È l’ideale della persona che dà l’esempio, che dimostra le cose attraverso i fatti e meno a parole. Silenziosamente è al servizio delle compagne e dà loro lo strumento migliore da cui possano imparare. – Sara Gama "

Un Capitano con la C maiuscola, una donna che ha fatto del calcio, uno sport a portata di ragazza e che, con molte colleghe, ha cancellato pian piano gli stereotipi del mondo del pallone senza far rumore. È di pioggia e sole che ti nutrirai, cantavano. Buona Fortuna Melania, condottiera silenziosa di un intero movimento.