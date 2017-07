Messi: "Non vedo l'ora di iniziare, curioso di lavorare con Valverde"

Barcellona (Spagna), 13 lug. (LaPresse) - "Personalmente non vedo l'ora di iniziare, di conoscere il nuovo allenatore e lo staff che è arrivato con lui". La stella del Barcellona Lionel Messi è fiducioso in vista della nuova stagione. "Gli obiettivi sono chiari, cercare di vincere tutto - ha proseguito parlando in Giappone a margine della presentazione dell'accordo commerciale con Rakuten - Ricominciamo di nuovo da zero, con un nuovo allenatore (Valverde, ndr), che non conosciamo ma che sappiamo che ha fatto bene. E' stato molto bravo a Valencia e ora all'Athletic Bilbao. Non vedo l'ora di iniziare, come ogni anno".