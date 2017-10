Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata da metodo mafioso

Fabrizio Miccoli torna agli onori della cronaca. “Onori”, insomma. Se una volta il bomber ex Juventus e soprattutto Palermo faceva parlare di sé per i gol a raffica che realizzava, l’ultim’ora di cronaca è decisamente di tutt’altro carattere. Miccoli infatti è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata da stampo mafioso.

Il cursus giuridico

Il sostituto procuratore Francesca Mazzocco aveva richiesto 4 anni per l’ex capitano del Palermo, gli avvocati del giocatore Castronovo ed Orsini l’assoluzione. Il gup Walter Turturici – a seguito di rito abbreviato – ha deciso per una pena leggermente meno severa della richiesta iniziale. Sono state necessarie otto ore di camera di consiglio per giungere a questa decisione.

Secondo la procura di Palermo, Miccoli si sarebbe rivolto a Cosa Nostra perché venisse saldato un debito di 20 mila euro a carico di un amico. Secondo l’accusa, la richiesta estorsiva sarebbe stata rivolta all’imprenditore Andrea Graffagnini.

La sentenza giunge ad epilogo di un iter giudiziario iniziato nel 2012. Allora, la tristemente nota intercettazione nella quale l’ex numero 10 pronunciava le parole “Quel fango di Falcone” gli era costata la carriera.