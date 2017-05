Milan: Bonaventura rientra in gruppo

Dopo essere tornato in campo mercoledì con un programma personalizzato, il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo. È questa la buona notizia dell'unica seduta di giornata iniziata intorno alle 11.00. Dopo il consueto riscaldamento i ragazzi di Montella hanno svolto, sul campo ribassato, un lavoro atletico concentrato sulla corsa e su alcuni esercizi dedicati agli arti inferiori. Montolivo e compagni si sono successivamente divisi in tre squadre da 8 componenti, andando a svolgere una serie di partitelle che hanno concluso la seduta. I rossoneri torneranno in campo a Milanello venerdì mattina, continuando la marcia d'avvicinamento verso il capitolo conclusivo di questa stagione, che vedrà il Milan affrontare il Cagliari al Sant'Elia.