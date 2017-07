Milan, Calhanoglu alza la voce: "La sfida è tornare subito in Champions"

Milan, Calhanoglu si presenta: "Per me qui è tutto nuovo perché ci sono giocatori davvero forti in squadra ed anche giocatori giovani e nuovi. Si sta facendo un mix molto buono e i giocatori sono molto bravi, quindi dobbiamo cercare di vincere quest’anno. Credo la sfida sia tornare in Champions League. Lo vogliamo perché abbiamo una buona squadra e dobbiamo dare tutto in ogni competizione. Spero che giocheremo bene e avremo buoni risultati, poi tutto verrà di conseguenza”.

