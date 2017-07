Milan, Conti è arrivato a Linate: "Non vedo l'ora di iniziare"

La qualificazione in Europa League con l'Atalanta, l'Europeo Under 21, quindi la chiamata del Milan. Andrea Conti va di fretta: è lui il settimo acquisto di un inizio di mercato che i rossoneri, diversamente da tanti altri club, sta rendendo scoppiettante. L'ormai ex terzino nerazzurro, rientrato da Ibiza, è atterrato a Linate alle 16.28: oggi effettuerà i test fisici e domani le visite mediche vere e proprie. Poi, l'avventura potrà iniziare ufficialmente.

"Sarà molto emozionante"

Sciarpa rossonera ben in vista, viso quasi sollevato per il buon esito delle lunghissime trattative tra Milan e Atalanta, Conti quasi non ci crede:

" Sono contentissimo, non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Sarà molto emozionante. Sono state ore molto intense, sono molto contento "

Una stagione da sogno

Il Milan ha pagato Conti 24 milioni all'Atalanta, che avrà anche il giovane Pessina: prezzo alto, ma giustificato dall'ottima stagione del terzino bergamasco, titolare inamovibile della bella creatura che Gasperini ha portato in Europa. Ben 8 i gol, tra cui uno proprio ai rossoneri a marzo: un enormità per un calciatore difensivo, sia pure schierato nella posizione di quarto di centrocampo. E poi le sgroppate, la corsa senza sosta, i cross, gli assist (5). Qualità che hanno convinto il Milan a puntare su di lui, sbaragliando la concorrenza.

Quarto in difesa

Conti, che al Milan troverà l'ex compagno Kessié, andrà con ogni probabilità a posizionarsi nel ruolo di terzino puro in una difesa a 4, diversamente da Bergamo. È lui a completare la retroguardia di Montella, che con Musacchio e Rodriguez ha subìto una rivoluzione quasi totale. Così come è una rivoluzione quella rossonera: dopo anni di delusioni è finalmente tornato l'entusiasmo.