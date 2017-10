Milan: doppia sessione, Musacchio rientra in gruppo

Milano, 11 ott. (LaPresse) - Il Milan ritrova Mateo Musacchio. Il difensore argentino si è allenato con il resto del gruppo sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana diretta dal tecnico Vincenzo Montella, che proprio oggi ha riabbracciato gran parte dei nazionali. In mattinata la squadra ha effettuato un riscaldamento tecnico con passaggi e poi esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio riscaldamento, fase atletica con corsa ed esercizi per gli arti inferiori, possesso palle su campo ridotto e tattica. Per quanto riguarda i singoli Bonucci, Donnarumma e Chalanoglu hanno lavorato in mattinata e poi avuto un pomeriggio di riposo, mentre André Silva, Rodriguez, Cutrone, Locatelli e Calabria hanno svolto un lavoro defaticante. Per domani è prevista una sola seduta pomeridiana.