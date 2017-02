Milan, emergenza sulla sinistra: si ferma anche Antonelli

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo gli infortuni di Binaventura e de Sciglio è di queste ore la notizia dello stop di Antonelli. L’infortunio del numero 31 del Milan è di lieve entità, ma il guaio muscolare lo obbligherà a saltare sicuramente la sfida di domenica con la Sampdoria. L’unica alternativa mancina per la fascia sinistra è rappresentata dal Lionel Vangioni, non esattamente una prima scelta del tecnico Montella. Per altro, Vangioni viene buttato nella mischia nel momento più complesso della stagione del Milan, che non vince da tre partite (nelle quali ha raccolto un solo punto). Vangioni, che non ha mai giocato una partita da titolare, avrà il duro compito di non far rimpiangere nè Antonelli nè tantomeno il giovane de Sciglio. Inoltre, nelle ultime uscite il reparto più in difficoltà è stato proprio la difesa: non esattamente lo scenario ideale per esordire dal primo minuto. Vangioni quindi che, per forze di cose, verrà catapultato dal dimenticatoio al campo. Starà a lui fare di necessità virtù e dimostrare di meritare la titolarità.