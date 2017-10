Milan: Kalinic si allena ancora a parte

Ultimi allenamenti pre Derby per il Milan, i più importanti perché si vuole raggiungere il 100% della forma nella testa e nelle gambe. Nell'unica sessione di venerdì, alla mattina, c'è stato ancora un lavoro personalizzato da parte di Kalinic e Antonelli. Il centravanti croato è a questo punto quasi certo di saltare la stracittadina contro l'Inter. Squadra in campo (ribassato) dalle 11.00 a Milanello, curando soprattutto questi esercizi: torello divisi in 2 gruppi, attivazione muscolare, focus sulla tattica e partitella finale. Da segnalare, sempre a livello di singoli, la seduta di scarico per Zapata e Gomez, rientrati nella giornata odierna dopo gli impegni in nazionale.