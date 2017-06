Milan, Mihajlovic 'consiglia' Donnarumma: "Resti dove lo amano"

" Per me deve restare al Milan, per riconoscenza, per continuare la maturazione e perché gli hanno offerto un buon contratto "

È questo il consiglio di Sinisa Mihajlovic, il tecnico che ha lanciato in Serie A Gigio Donnarumma, al portiere rossonero. "Posso dire che è fortissimo ma è sempre un ragazzino di 18 anni - ha aggiunto l'attuale allenatore del Torino in un'intervista a Sky Sport - Per diventare un campione deve maturare ancora e farlo in una società dove tutti gli vogliono bene può solo rendere le cose pià semplici".