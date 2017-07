Milan, Montella: "Sono soddisfatto, squadra motivata"

"Sono soddisfatto dell'atteggiamento, anche nel primo tempo e in generale dopo questa prima settimana di lavoro. Ho visto tutti i giocatori motivati, non solo i nuovi". E' questa l'analisi del tecnico del Milan Vincenzo Montella al termine della gara amichevole vinta 4-0 dalla sua squadra contro il Lugano. "In fase di non possesso, nel primo tempo, non abbiamo fatto quello che avevamo provato, ma lo spirito si è visto - ha proseguito l'allenatore rossonero parlando ai microfoni di Milan Tv -. Nella ripresa abbiamo fatto meglio in fase di costruzione. Sono soddisfatto perché ho visto la mentalità giusta. La preparazione? Stiamo lavorando in maniera diversa rispetto all'anno scorso, ma arriveremo in buone condizioni per le partite che contano".