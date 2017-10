Milan, senti Berlusconi: “Ho saputo che il club ha problemi finanziari”

Ad appesantire il clima attorno all’ambiente milanista, dopo che la squadra ha raccolto un deludente 0-0 casalingo contro il Genoa, ci pensa l’ex presidente Silvio Berlusconi, il quale a “TeleLombardia” ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pesanti circa la situazione economica del club di Yonghong Li.

" Ho saputo che c’è già qualche problema finanziario. Mi preoccupa il silenzio di Mr. Li. Se la squadra dovesse continuare ad andare così male è possibile che in primavera subentri il fondo Elliot, ma il vero problema è che senza Champions il rosso di bilancio supererà i 100 milioni di euro. Chi dovesse comprare il club, lo pagherebbe certamente poco rispetto al suo reale valore ma dovrebbe risanare per anni passivi pesantissimi. Non è una bella prospettiva "

In attesa di una risposta della società, come i più si aspettano, in casa rossonera non cessano di certo i problemi…

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)