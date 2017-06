Milan, tra mercato e variabili tattiche: dal classico 4-3-3 al 3-5-2 con Silva e Kalinic

L’arrivo di André Silva esalta il popolo rossonero, ma al contempo altera le idee che un po’ tutti si erano fatti fino a qui su quale fosse l’obiettivo della dirigenza rossonera. Se infatti siamo abituati a pensare al Milan di Montella schierato con il 4-3-3, l’arrivo di un attaccante abile a supportare il gioco della squadra ma sicuramente più bravo a fare la seconda punta piuttosto che la prima, quella che per intenderci fa reparto da sola, apre anche a un possibile cambio di modulo col passaggio a un più “coperto” 3-5-2.

Milan col 3-5-2

Considerato come un attaccante d’area che ha fatto le sue prime esperienze da esterno, duttile e assistman, Silva sembra adatto per un attacco a due punte, piuttosto che essere il perno centrale di un tridente per il quale invece sarebbe più congeniale un giocatore come Kalinic, prima punta vera – magari non esaltante per la piazza come Morata, Belotti o Diego Costa – in grado di fare da punto di riferimento in area di rigore. Per questo il Milan è alla ricerca di un altro “9”, ma parrebbe strano che il neo arrivato portoghese venisse subito relegato in panchina per lasciar spazio al Kalinic di turno. Si apre allora la possibilità del cambio modulo, per la quale prenderebbe consistenza l’ipotesi secondo la quale i rossoneri potrebbero fare a meno di Suso, accostato ultimamente, con sempre più insistenza, al Napoli, che cerca una valida alternativa a Callejon. Prenderebbe così corpo una squadra con due punte (Silva e Kalinic?); cinque centrocampisti, tutti già in rosa ad eccezione di un centrale (Biglia o Krychowiak?) e di Conti che sarebbe perfetto per coprire lo slot di esterno di destra; e la difesa a tre dove Romagnoli e Musacchio sono sicuri del posto mentre, in attesa di sapere cosa farà Paletta, mancherebbe un terzo nome a garanzia di una retroguardia che dovrebbe avere ancora tra i pali Donnarumma.

Milan col 3-4-3

Una possibilità non così lontana dalla verità che vedrebbe il tecnico rossonero costretto a cambiare qualcosa, ma che potrebbe consentirgli, in caso di permanenza di Suso, di avanzare Rodriguez tra i centrocampisti e provare comunque la difesa a tre, con lo svizzero e il promesso sposo Conti a fare da stantuffi sugli esterni in un “nuovo” 3-4-3. Un altro modulo che staccherebbe col recente passato, ma che, a fronte di questa frizzante campagna acquisti, può rendere il Milan più duttile di quanto non lo sia stato nell’ultima stagione.