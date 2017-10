Milan,Fassone: Pensavo qualche punto in più,Champions obiettivo

"Derby per cercare una svolta? Forse sì, questa è una partita che bisogna giocare alla morte per vincere perché vale più di una partita normale. Vogliamo ripartire il Milan in alto. Se mi aspettavo di arrivare a questo match con l'obbligo di vincere e con questa classifica? Con l'obbligo di vincere sì perché è un derby. Onestamente pensavamo di avere qualche punto in più". Lo ha detto l'ad del Milan, Marco Fassone, poco prima del derby della Madonnina a San Siro ai microfoni di Premium: "Troppi 11 nuovi giocatori? Noi crediamo che era giusto fare questi acquisti, pensavamo fosse necessario intervenire in questo modo per rinforzare la rosa anche perché ci sono stagioni in cui si può spendere di più rispetto ad altre. Senza Champions non sarebbe una tragedia? Certo, non sarebbe un dramma. E' ovvio che è il nostro obiettivo, è la prima cosa che il presidente mi ha chiesto: sono convinto che possiamo ancora competere per arrivare quarti ma se non dovessimo farcela non sarebbe una bocciatura del progetto", ha concluso Fassone.