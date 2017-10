Milik-Chievo, si fa sul serio: “È una possibilità che considero”

Arek Milik rimarrà lontano dal calcio giocato ancora per diversi mesi, ma le indiscrezioni sul suo conto continuano a susseguirsi in vista del mercato invernale. Nei giorni scorsi, il patron azzurro De Laurentiis si era espresso circa la possibilità di vedere il polacco girato al Chievo in un ipotetico scambio con Roberto Inglese. Oggi a fugare le chiacchiere ci ha pensato lo stesso numero 99 partenopeo, che ha parlato ai microfoni di Sportowefakty.

Prima una battuta sulla convalescenza

La riabilitazione prosegue. Passato il primo mese, il peggio è alle spalle. Ora posso dormire normalmente, prima mi svegliavo dal dolore. Ora è tutto più semplice. Data per il rientro? Non ho fretta. Si dice febbraio, ma lo farò quando sarò pronto.

Il supporto ed i pensieri di tutti

Ho sentito il sostegno di tutti: tifosi, compagni di squadra, il club, ho visto che in Polonia prima dell’ultimo match della Nazionale hanno cantato il mio nome. Ogni dettaglio, in una situazione come la mia, è importante.

Cos’è accaduto dopo il rientro dal primo infortunio

Sarri sa più di tutti quando è il momento giusto (per rientrare, ndr), insieme ai medici. Sono rientrato gradualmente, giocare in partita è diverso dall’allenamento, c’è uno stress estremamente superiore. Non ho avuto continuità in campo e non nascondo che a un certo punto ho cominciato ad essere impaziente, perché non giocavo tanto quanto avrei voluto. Solo due gare complete dopo il primo k.o.? Un calciatore giovane è sempre impaziente, ancora di più se crede di meritare più minuti. Ma ora non mi interessa più, penso solo a guarire.

L’ipotesi Chievo Verona

" E’ una possibilità che considero, ma le decisioni le prenderemo a dicembre e decideremo cosa sarà migliore per me e per il club. "

Quella che sembrava soltanto una sparata di fantamercato per dare qualcosa in pasto ai giornalisti si sta invece rivelando, giorno dopo giorno, una possibilità concreta. Quando rientrerà dall’infortunio, che maglia indosserà Milik? Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda. Il mercato invernale, nel frattempo, sembra già entrato in una fase calda…

