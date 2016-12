MLS 2017: decisa la prima giornata della nuova stagione

La Major League Soccer ha svelato quella che sarà la prima giornata di campionato nel 2017 ufficializzando anche le prime uscite in MLS di Atlanta United e Minnesota United. Proprio gli uomini di Heath apriranno la nuova stagione in casa dei Portland Timbers nella notte italiana tra venerdì 3 e sabato 4 marzo, mentre il Tata Martino ospiterà i New York Red Bulls al Bobby Dodd Stadium la domenica successiva.

Ecco la prima giornata MLS 2017 con gli orari dell’Est americano (a cui vanno aggiunte 6 ore per avere quello italiano)

Friday, March 3, 2017:

9:30 PM ET – Portland Timbers vs. Minnesota United FC (Providence Park)

Saturday, March 4, 2017:

2:00 PM ET – Columbus Crew SC vs. Chicago Fire (MAPFRE Stadium)

4:00 PM ET – LA Galaxy vs. FC Dallas (StubHub Center)

4:30 PM ET – Real Salt Lake vs. Toronto FC (Rio Tinto Stadium)

6:00 PM ET – Colorado Rapids vs. New England Revolution (Dick’s Sporting Goods Park)

7:00 PM ET – D.C. United vs. Sporting Kansas City (RFK Stadium)

8:30 PM ET – Houston Dynamo vs. Seattle Sounders FC (BBVA Compass Stadium)

10:00 PM ET – San Jose Earthquakes vs. Montreal Impact (Avaya Stadium)

Sunday, March 5, 2017:

5:00 PM ET – Orlando City SC vs. New York City FC (Orlando City Stadium)

7:00 PM ET – Atlanta United vs. New York Red Bulls (Bobby Dodd Stadium)

9:30 PM ET – Vancouver Whitecaps FC vs. Philadelphia Union (BC Place)

I Seattle Sounders detentori della MLS Cup esordiranno in Texas sul campo degli Houston Dynamo, mentre Orlando City inaugurerà il nuovo stadio ancora una volta contro il NYCFC di Pirlo e Villa nella sera del 5 marzo. Una settimana più tardi, al TCF Bank Stadium, il “derby” delle ultime due franchigie entrate nella lega tra Minnesota e Atlanta.

Leggi tutti gli articoli su MLS Soccer Italia