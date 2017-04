Tutti gli stipendi dei giocatori di MLS del 2017

In data 15 aprile 2017, la MLS ha reso pubblici i contratti stipulati con i calciatori delle ventidue franchigie. Nel file allegato troverete tutti i tesserati divisi per club e i loro stipendi base e totali a fine anno in base ai diversi accordi firmati. Il più pagato anche per il 2017 resta Ricardo Kakà con i suoi 7,1 milioni di dollari di guadagno previsti nel 2017.

Ma cominciamo sottolineando quanto prendono i giocatori italiani impegnati in MLS (cifre espresse in dollari).

Sebastian GIOVINCO, Toronto FC: 7,1 milioni

Andrea PIRLO, NYCFC: 5,9 milioni

Antonio NOCERINO, Orlando City: 850mila

Matteo MANCOSU, Montreal Impact: 720mila

Marco DONADEL, Montreal Impact: 387mila

Paolo TORNAGHI, Vancouver Whitecaps: 80mila

I 15 giocatori più pagati della Major League Soccer 2017

Kakà (Orlando City) 7,2

Giovinco (Toronto FC) 7,1

Bradley (Toronto FC) 6,5

Pirlo (NYCFC) 5,9

Villa (NYCFC) 5,6

Dos Santos (LA Galaxy) 5,5

Schweinsteiger (Chicago Fire) 5,4

Altidore (Toronto FC) 4,9

Dempsey (Seattle Sounders) 3,9

Valeri (Portland Timbers) 2,6

Howard (Colorado Rapids) 2,5

Almiron (Atlanta United) 2,3

Maxi Moralez (NYCFC) 2

Alessandrini (LA Galaxy) 2

Movsisyan (Real Salt Lake) 2

