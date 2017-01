Josef Martinez saluta il Torino: andrà in MLS

Torino che lavora anche per sfoltire la rosa ed è pronto a cedere uno dei suoi attaccanti. Si tratta del venezuelano Josef Martinez, sempre più verso la MLS. È infatti l’Atlanta United che sta per acquistare il giocatore. Le cifre dell’operazione si aggirano intorno ai 5,5 milioni e mezzo, che potranno essere investiti dai granata per puntellare la rosa di Miha.

La compagine statunitense è allenata dal Tata Martino, che vuole creare una squadra dall’impronta molto sudamericana. Infatti, con l’arrivo del bomber della vinotinto, salirebbe a 4 il numero degli acquisti sudamericani dell’Atlanta. Prima di lui sono arrivati Villalba (San Lorenzo), Miguel Almiron dal Lamis e Yamil Asad, approdato in prestito al Velez.