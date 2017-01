L’MLS chiama, Thiago Motta risponde

In giorni come questi, nei quali ormai ogni due o tre notizie di mercato ne troviamo almeno una che fa riferimento a qualche maxi offerta dalla Cina, tornare alle origini forse può dare un attimo di respiro. Ecco perché magari, leggendo un articolo su un giocatore cercato per finire la carriera in MLS invece che in Cina, troverete un po’ più la routine degli anni scorsi quando vedevate giocatori accostati agli Stati Uniti per finire la carriera.

Un contratto in scadenza e un ottimo passato in Europa, infatti, rendono Thiago Motta un giocatore appetibile per un campionato come l’MLS. Se poi aggiungiamo che si tratta di Made in Italy – come piace dire a loro – allora le squadre interessate vengono da sé: Toronto e Montreal Impact.

Per i primi Seba Giovinco è il presente, per i secondi Marco Di Vaio è stato il passato, per entrambi Thiago Motta può essere il futuro. La certezza è che l’italobrasiliano non rinnoverà con il PSG. L’altra certezza è che l’affare non si concretizzerà durante questa sessione di mercato: con 1239 minuti giocati in Ligue 1 la dirigenza non vuole ancora vendere il centrocampista. Ciononostante la scadenza è vicina e Toronto e Montreal potranno combattersi sul mercato – oltre che come fatto sul campo, essendo stato il match tra le due squadre la finale di Conference. Se lo scorso 1 dicembre il campo aveva visto trionfare Toronto, staremo a vedere chi vincerà per Thiago Motta.