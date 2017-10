Andrea Pirlo dice addio al calcio giocato: "Troppi problemi fisici, a dicembre torno in Italia"

Andrea Pirlo dice basta. A 38 anni uno dei più grandi fuoriclasse del calcio italiano decide che è giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, non più in campo a dispensare classe e assist sul manto erboso. Ex campione del mondo con l’Italia di Lippi, regista illuminante del Milan bicampione d’Europa di Carlo Ancelotti e uomo simbolo della rinascita della Juventus di Antonio Conte: Pirlo ha annunciato il suo addio con una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:

" Ti rendi conto da solo che è arrivato il momento. Ogni giorno hai problemi fisici, non riesci più ad allenarti come vorresti. Alla mia età ci sta di dire basta. Non è che puoi andare avanti per forza fino ai 50". "

Se l’addio al calcio giocato è certo meno sicurezze riguardo a cosa fare in futuro…

" Farò qualcos’altro. Rientrerò in Italia già a dicembre. Il vice di Conte? Se ne dicono di cose. Ho delle idee, ma mi concedo tempo per decidere. Non è detto che siccome sei stato un buon giocatore puoi allenare. Deve scattarti la scintilla. A me non è ancora scattata. "

"L’Italia di Ventura? Ok fino a quando ha usato il 3-5-2 di Conte"

Nella lunga chiacchierata il regista del New York City FC si sofferma anche sul momento delicato della Nazionale italiana, che dovrà passare dal playoff per strappare il pass per Russia 2018… Pirlo nella sua analisi non è affatto tenero con Ventura

" Era importante fare risultato con la Macedonia e si palpava la tensione. Ne è uscita una gara confusionaria e con poche idee. All’inizio con il 3-5-2 di Conte aveva fatto delle prove discrete, poi con il cambio di modulo è andata così così. Calcio italiano in crisi? E’ vero che ci sono state due brutte uscite al Mondiale, ma nel mezzo abbiamo disputato due ottimi Europei con una finale e un buon piazzamento in Francia. Oltre ai già maturi Insigne e Verratti, fra i top metto Belotti, Bernardeschi, Rugani, Caldara, Conti e Gagliardini. "

Per il tecnico leccese attualmente impegnato in Inghilterra con il Chelsea, solo parole di grande stima ed affetto…

" Conte è uno dei più bravi in assoluto. Riesce a darti comunque spiegazioni convincenti. Una sua lezione di 20’ al video vale tre giorni di allenamento. "

"Scudetto? Lo vincerà ancora la Juventus..."

Pirlo si sofferma anche sulla crisi del Milan a cui serve soprattutto pazienza…

" Montella esonerato? Mi auguro di no. Ha una squadra nuova. Ci vogliono tempo e fiducia anche se i risultati non arriveranno subito. E' normale che Bonucci per ora non renda come alla Juventus. Non possono aspettarsi che appena arrivato faccia assist e gol. E’ il miglior difensore d’Italia e uno dei più forti d’Europa". "

Infine prima di congedarsi, Pirlo fa il suo pronostico scudetto…Nonostante il Napoli brilli per continuità e qualità di gioco, il regista bresciano è convinto che alla fine gioirà anche quest’anno la Juventus

" La Juventus è la più forte. E ha la consapevolezza di esserlo. E’ piena di bravi giocatori, vincerà il campionato e andrà lontano pure in Europa" "