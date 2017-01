Calcio, agente Giovinco: "Parleremo con Toronto, l'offerta cinese è importante"

Torino, 30 gen. (LaPresse) - “Parleremo con Toronto, bisogna approfondire la situazione e la volontà del ragazzo. L'offerta è sicuramente importante. Percentuali? Non ne faccio”. Così il procuratore di Sebastian Giovinco, Andrea D'Amico, ospite questa mattina della trasmissione 'Pezzi da 90' su Radio Onda Libera. Lippi ha detto a Radio Onda Libera che se i cinesi vogliono migliorare devono investire su strutture, allenatori e settori giovanili più che prendere i giocatori all'estero a cifre da capogiro. “Lui conosce bene quella realtà e sa analizzare le situazioni. Sono due aspetti diversi. I grandi acquisti sono strumentali al sistema per la promozione e possono aiutare la crescita del calcio com'è successo in Nord America. Di sicuro in Cina hanno capito che il calcio è importante”, ha concluso.