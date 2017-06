Calciomercato, MLS: Gignac chiesto dai Los Angeles Galaxy

Andre-Pierre Gignac potrebbe presto varcare il "muro” tra Messico e Stati Uniti, lasciando la Liga MX per trasferirsi nella MLS. L’attaccante francese, che con la maglia del Tigres ha segnato 53 gol dal 2015 a oggi, è finito nel mirino di una società importante della Western Conference, riporta Metro US. Dei Los Angeles Galaxy, aggiungiamo noi, dove ritroverebbe il connazionale Romain Alessandrini. Per il momento la distanza tra i Galaxy e la società messicana è importante, come trapela anche dalle parole della dirigenza del Tigres "pensavano di venire qui a parlare con Mickey Mouse”, ma non impossibile da colmare. I californiani hanno messo sul piatto una cifra vicina ai 6 milioni di dollari, la metà di quanto chiesto dai messicani. La trattativa a luci spente andrà avanti, ma toccherà a Gignac calcare la mano con la sua attuale società per trasferirsi in MLS.

