Colpaccio del New York City FC: arriva Maxi Moralez dal Leon

Nel corso di questa sessione di mercato, la Major League Soccer ha continuato spedito il suo progetto di crescita ed espansione. Si sono aggiunte due nuove squadre, Minnesota e Atlanta United, che ha costruito un gruppo forte, con l'obiettivo di provare subito a vincere il titolo. Atlanta dovrà però lottare contro squadre forti come Toronto, Seattle e New York City, non sono solo le franchigie più forti del campionato, ma anche quelle più conosciute dal pubblico europeo.

In particolare, Toronto e NYCFC sono note nel nostro Paese perché ci militano Sebastian Giovinco e il maestro, Andrea Pirlo. Entrambi, però, non sono riusciti a vincere il campionato quest’anno, grazie allo straordinario cammino dei Seattle Sounders. Ma, si sa, il City Football Group (proprietario anche di altri club oltre a quello di New York, come il Man City) non ama perdere. E dopo aver detto addio a Lampard e Iraola, è alla ricerca di nuovi rinforzi per ritentare l’assalto all’MLS.

Dopo qualche settimana di veglia, ecco che - secondo ESPN Mexico - il City ha piazzato il colpo: dal Leon arriva l’ex Atalanta Maxi Moralez, conosciutissimo in Italia per la sua bravura in campo nonostante le sue dimensioni fisiche minute. Gli italiani ricorderanno con piacere la spiegazione di Federico Buffa sulla scelta del soprannome di Maxi, ovvero El Frasquito.

di Nico Bastone (Twitter: Nik_Bast)