David Villa "fa giurisprudenza": espulso con l’aiuto della VAR

David Villa è stato espulso durante l’amichevole tra il NYCFC e gli Houston Dynamo, valevole per la Desert Diamond Cup. A fare notizia, però, è il modo in cui è arrivato il cartellino rosso per l’attaccante spagnolo ed MVP 2016 della MLS: è stata utilizzata la Video Assistant Referee (VAR).

Il sistema di supporto arbitrale è stato introdotto durante questa preseason, dopo che la MLS è stata selezionata come una delle leghe che porterà avanti questi esperimenti nei prossimi anni. Grazie al supporto di telecamere e video dedicati, gli arbitri “in regia” possono aiutare l’arbitro a cambiare le decisioni prese in partita tra cui gol, rigori, cartellini rossi diretti e scambio di persona.

Nel caso di David Villa, le telecamere lo hanno pizzicato a colpire il volto di DeLaGarza con una manata in area di rigore. L’arbitro inizialmente ha sanzionato l’attaccante con un cartellino giallo, ma dopo una veloce revisione la decisione è stata cambiata verso l’espulsione.

La VAR, che verrà sperimentata per tutta la preseason, come dichiarato da Don Garber verrà implementata nella seconda metà della regular season 2017.

