Il tabellone dei playoff MLS: Giovinco e Pirlo vanno direttamente in semifinale

Quarantacinque gol nelle undici partite del Decision Day in MLS, l’ultima giornata di regular season che ha stabilito il tabellone dei playoff 2017. Sorridono gli italiani rimasti in gioco, Sebastian Giovinco e Andrea Pirlo, che con Toronto FC e New York City chiudono al primo e secondo posto nella Eastern Conference, qualificandosi direttamente alla semifinale. Stesso destino nella Western per i Portland Timbers, grazie al 2-1 nello scontro diretto con Vancouver Whitecaps, e per i Seattle Sounders. I canadesi, primi alla vigilia dell’ultima sfida, chiudono addirittura terzi e dovranno giocarsi il Knockout Game contro i San Jose Earthquakes, perché l’ultimo posto rimasto vacante è stato conquistato dai californiani al novantesimo del pirotecnico 3-2 contro Minnesota United. Decisivo Rowe, che rende inutili le vittorie di Dallas e Real Salt Lake. Per il maggior numero di successi passano il turno gli Earthquakes.

Risultati Decision Day MLS 2017

Atlanta United-Toronto FC 2-2

DC United-New York Red Bulls 1-2

Montreal Impact-New England Revolution 2-2

New York City-Columbus Crew 2-2

Philadelphia Union-Orlando City 6-1

Houston Dynamo-Chicago Fire 3-0

FC Dallas-LA Galaxy 5-1

Portland Timbers-Vancouver Whitecaps 2-1

Real Salt Lake-Sporting KC 2-1

SJ Earthquakes-Minnesota United 3-2

Seattle Sounders-Colorado Rapids 3-0

Tabellone playoff MLS 2017

EASTERN CONFERENCE - Knockout Game

Chicago Fire-New York Red Bulls

Atlanta United-Columbus Crew

Semifinali Conference

Toronto FC – x

New York City – x

WESTERN CONFERENCE - Knockout Game

Vancouver Whitecaps-San Jose Earthquakes

Houston Dynamo-Sporting KC

Semifinali Conference

Portland Timbers – x

Seattle Sounders – x

Video - Doppietta di Giovinco, Toronto vince 3-1 il derby con Montreal 02:18

