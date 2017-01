MLS SuperDraft 2017: cos’è e come funziona

E’ la settimana del MLS SuperDraft 2017, l’evento in cui i migliori ragazzi dei college americani e non solo, vengono pescati dalle franchigie MLS in ordine inverso rispetto all’ultima regular season. Quest’anno Atlanta United e Minnesota United, esordienti in campionato, avranno le prime due scelte assolute, poi si procederà come sempre dalla peggiore squadra della MLS 2016 in su fino ai Seattle Sounders vincitori della MLS Cup. Ecco come funziona.

DOVE E QUANDO

Il SuperDraft sarà diviso in quattro Rounds, divisi in due giorni, con i primi due che si terranno al LA Convention Center di Los Angeles, California, venerdì 13 gennaio 2017 a partire dalle 21 (ora italiana), e il terzo e quarto turno che sarà effettuato via conference call, martedì 17 gennaio. Lo trasmetteremo in streaming sul nostro sito.

CHI PUO’ ESSERE SCELTO

I giocatori eleggibili al SuperDraft sono i ragazzi del NCAA college che hanno soddisfatto i requisiti. A loro vanno aggiunti i Generation adidas e i giocatori stranieri non presenti nei college. Ogni club dovrà presentare una lista dei giocatori da cui intende chiamare e solo i ragazzi inseriti nel gruppo potranno essere selezionati in uno dei quattro turni a disposizione delle ventidue franchigie. Molti dei ragazzi selezionabili si sfidano nell’MLS Player Combine, allo StubHub Center di Carson, dove sono stati divisi in quattro squadre per essere visionati un’ultima volta da vicino dagli allenatori MLS e non solo.

COME FUNZIONA IL SUPERDRAFT

Come detto, ci sono quattro turni di scelta per ogni squadra che, per ogni turno, potrà scegliere un giocatore (salvo trades tra franchigie in cui qualcuno ha ceduto all’altra il proprio turno).

– La prima chiamata assoluta, per sorteggio, sarà di Minnesota United, seguita da Atlanta United;

– Le successive otto chiamate saranno per le altrettante squadre che non hanno partecipato ai playoff MLS 2016, dalla più bassa alla più alta classificata nella regular season 2016;

– Le restanti chiamate verranno assegnate alle squadre seguendo la classifica della regular season tra le squadre eliminate allo stesso turno dei playoff;

L’ORDINE DELLE CHIAMATE AGGIORNATO

Ecco l’ordine di chiamata aggiornato in base alle trades.

Round 1:

1. Minnesota

2. Atlanta

3. Chicago Fire

4. Houston Dynamo

5. Columbus Crew

6. SJ Earthquakes

7. Vancouver Whitecaps

8. Atlanta (preso via trade da Orlando)

9. Columbus (via trade da New England)

10. Portland Timbers

11. Chicago Fire (via trade da Philadelphia)

12. DC United

13. Real Salt Lake

14. Sporting KC

15. Colorado Rapids (via trade da LA Galaxy)

16. Seattle Sounders (via trade da NYCFC)

17. NY Red Bulls

18. FC Dallas

19. Montreal Impact

20. NE Revolution (via trade da Colorado)

21. Toronto FC

22. Seattle Sounders

Round 2:

23. Minnesota United

24. Colorado Rapids (via Atlanta)

25. Chicago Fire

26. Toronto FC (via Houston)

27. Toronto FC (via Montreal e Columbus)

28. SJ Earthquakes

29. Vancouver Whitecaps

30. Houston Dynamo (via Orlando)

31. NE Revolution

32. Portland Timbers

33. Philadelphia Union

34. DC United

35. Real Salt Lake

36. Houston Dynamo (via Sporting KC)

37. FC Dallas (via LA Galaxy)

38. NYCFC

39. NY Red Bulls

40. FC Dallas

41. Montreal Impact

42. Philadelphia Union (via Colorado)

43. DC United (via Portland, via Toronto)

44. Seattle Sounders

Round 3 e 4:

Colorado, Atlanta, Chicago Fire, Real Salt Lake, Columbus Crew, SJ Earthquakes, Vancouver Whitecaps, Toronto FC, FC Dallas, NYCFC, Philadelphia Union, Seattle Sounders, Real Salt Lake, Sporting KC, FC Dallas, NYCFC, NY Red Bulls, FC Dallas, Montreal Impact, Orlando City, Toronto FC, Seattle Sounders.

Minnesota, Atlanta, Chicago Fire, Houston Dynamo, Columbus Crew, SJ Earthquakes, Vancouver Whitecaps, Orlando City, NE Revolution, Portland Timbers, Philadelphia Union, DC United, Real Salt Lake, Portland Timbers, LA Galaxy, Philadelphia Union, Toronto FC, FC Dallas, Montreal Impact, Colorado Rapids, Toronto FC, Seattle Sounders.

COSA SUCCEDE AI SELEZIONATI

I ragazzi scelti al SuperDraft si aggregheranno al training camp delle società, ma solo la metà di loro entrerà a far parte dei rosters per la MLS. I giocatori draftati, ma non inseriti nelle rose, entreranno a far parte della “College Protected List” fino al 31 dicembre 2017, dopodiché la franchigia che ha selezionato il ragazzo perderà i diritti sportivi su di lui.

