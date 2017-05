New York City FC: David Villa rinnova per un altra stagione

“Hey David, ti piace ancora giocare in MLS?” – “Certamente! Anzi, quasi quasi rinnovo e resto per un altro anno!”. Siamo sicuri, seppur con toni diversi, che la conversazione tra Claudio Reyna e David Villa sul rinnovo di contratto sia andata più o meno così.

Il primo giocatore ad aver firmato con i New York City, il primo capitano della loro storia, il goleador di sempre della franchigia della Grande Mela, ha deciso di rimandare la pensione e di rinnovare il proprio contratto per un’altra stagione.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’attaccante spagnolo al portale ufficiale dei Bronx Blues: “Tre anni fa abbiamo dato vita ad un grande progetto. La dirigenza ha scelto me come capitano e portabandiera di questa città e di questo ne sono stato orgoglioso sin dal primo momento”, queste le sue prime parole. Il capitano dei Citizens ha poi continuato: “Dal giorno zero ad oggi, siamo andati molto lontano. Una crescita così enorme in così poco tempo è davvero incredibile, e, con il potenziale nelle nostre mani, possiamo ancora crescere tanto dentro e fuori dal campo. Sono davvero felice qui. Amo la città e la squadra. Mi sento ancora in forma e non ho alcuna intenzione di smettere. Per queste ragioni ho deciso di rinnovare il mio contratto ancora per un’altra stagione”, ecco le motivazioni che hanno reso possibile il rinnovo del contratto.

30 partite e 18 reti alla sua stagione d’esordio. In quella successiva migliora e, in 35 partite tra regular season e playoff, mette a segno ben 23 gol, aggiudicandosi a fine stagione anche il titolo di MVP. Quest’anno El Guaje (il bambino) ha iniziato con il piede giusto: 7 partite e già 5 reti realizzate tre le quali la perla contro i Philadelphia Union (vedi sotto). Numeri che hanno portato il pubblico a nominarlo a gran voce idolo indiscusso della squadra: “Voglio ringraziare tutti per il supporto. Dal primo giorno che sono arrivato mi sono sentito a casa. L’amore dimostrato dentro e fuori dal campo è stato gran parte del successo mio e della squadra.

Video - Il gol da centrocampo di David Villa contro i Philadelphia Union 01:14

Uno degli artefici dell’arrivo di David Villa a New York è stato, senza dubbio, il direttore sportivo Claudio Reyna che con orgoglio ha voluto commentare l’avvenuta firma sul contratto: “David è un giocatore fantastico e rappresenta questo club sin dal Day One. Le sue prestazioni parlano da sole e la vittoria del premio di MVP è il culmine di quanto fatto sino ad ora. Ha portato un alto livello di professionalità. In ogni partita gioca per vincere diventando un esempio da seguire per tutti i compagni di squadra”.

David Villa (New York City FC) presenta il trofeo di MVP per la stagione 2017 (Getty Images)Getty Images

David Villa avrà dunque un’altra stagione per rendere la sua esperienza americana davvero indimenticabile. Vincere la MLS Cup sarebbe il degno epilogo di una carriera che lo ha visto trionfare per tre volte nella Liga spagnola, tre volte nella Coppa di Spagna, tre volte nella Supercoppa di Spagna ma soprattutto nella Champions League nella stagione 2010 – 2011 e il Mondiale per club. Successi che si sono aggiunti a quelli della Nazionale spagnola con la quale ha conquistato Euro 2008 e la Coppa del Mondo 2010.

Video - David Villa, il meglio della leggenda del New York City FC 01:46

