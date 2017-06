VIDEO - Doppietta fantastica di Giovinco, Toronto è campione del Canada

Toronto FC è campione di Canada. I ragazzi di coach Vanney hanno battuto 2-1 i Montreal Impact nella finale di ritorno giocata al BMO Field e, dopo l’1-1 dell’andata, hanno conquistato il trofeo e la qualificazione alla prossima CONCACAF Champions League. Decisivo più che mai Sebastian Giovinco con la doppietta che nella ripresa ha rimontato l’iniziale vantaggio di Ballou-Tabla al 36′.

Dopo il pareggio a inizio ripresa, la Formica Atomica ha aspettato il 95′ per mettere la firma indelebile sulla Voyager Cup con gli Impact rimasti in dieci per l’espulsione di Bernier.

Incontenibile Toronto FC anche nei festeggiamenti postpartita che hanno coinvolto tutto il pubblico presente col più pittoresco dei “boom boom clap”.