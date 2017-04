Moggi riparte dall'Albania: sarà consulente del patron del Partizani Tirana

Luciano Moggi riparte dall’Albania. Radiato a vita in Italia – Il Consiglio di Stato ha recentemente fatto scattare per lui “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione calcio" – l’ex direttore generale della Juventus è stato assunto dal presidente del club albanese del Partizani Tirana perchè la sua squadra “raggiunga i massimi livelli non soltanto in patria, ma anche in campo internazionale", si legge in una nota del club. Svolgerà un ruolo di consulenza e cooperazione in tutti i settori del club, dalla parte sportiva fino al marketing: ha firmato un contratto triennale.

Il Partizan Tirana milita nel massimo campionato albanese, la Super League, ed è attualmente appaiato al vertice con il Kukesi; negli intendimenti del club diretto dall’imprenditore albanese Gazment Demi il 79enne Luciano Moggi è il consulente ideale per traghettare l’ambizioso Partizani nelle competizioni europee, forte della sua esperienza internazionale. In un primo momento Moggi era in predicato di assistere all’imminente derby di Tirana, ma il dirigente subentrerà a partire dall’impegno successivo. Nel frattempo si è prestato per le foto di rito e la presentazione ai media locali.