Monaco: Bakayoko si allena con maschera, in dubbio per la Juve

Il centrocampista del Monaco Tiemouè Bakayoko resta in dubbio per la semifinale d'andata di Champions League in programma mercoledì con la Juventus. Il centrocampista, vittima ieri di una frattura al naso a causa di uno scontro rimediato con Glik in allenamento, ha partecipato alla seduta odierna con una maschera sul viso. La sua presenza in Champions rimane però in bilico.