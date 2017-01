Monaco: che colpo: arriva Jorge

Gran colpo di mercato del Monaco che potrebbe assicurarsi le prestazioni sportive di Jorge, talentuoso terzino sinistro classe 1996 in forza al Flamengo. Il calciatore brasiliano, reputato da molti addetti ai lavori come uno delle promesse del calcio brasiliano, è vicino a trasferirsi nel club del Principato, alla corte di Leonardo Jardim, che dovrà versare 8,5 milioni nelle casse della squadra di di Rio de Janeiro. Secondo fonti locali, il giocatore sta già volando in Francia per svolgere le visite mediche in giornata. Ottimo mossa quindi, quella dei dirigenti del Monaco che si andrebbero ad assicurare cosi uno degli esterni più promettenti in circolazione; ricordiamo infatti che Jorge fu inserito nella Top 11 del Mondiale Under 20 e venne eletto come miglior terzino della competizione.