Monaco: Mbappè contattato senza ok, pronti a provvedimenti

Montecarlo (Monaco), 20 lug. (LaPresse) - Kylian Mbappè è cercato da mezza Europa e il Monaco non ci sta. Il club del Principato in una nota si è detto "rammaricato" per il fatto che si siano "moltiplicati" i contatti tra importanti club europei e il giocatore, o il suo entourage, senza "l'autorizzazione della società". I campioni di Francia tenendo presente che queste azioni sono in contrasto cone le norme della Lega e della Fifa sono pronti a chiedere l'apertura "di un procedimento disciplinare contro i club trasgressori".