Monaco: niente Cina, Jardim prolunga fino al 2020

Monte Carlo, 7 giu. (LaPresse) - Leonardo Jardim resta al Monaco. Il tecnico portoghese ha prolungato il contratto con il club del Principato, semifinalista in Champions League e vincitore della Ligue1 in questa stagione, fino al 2020. Jardim era precedentemente legato ai francesi fino al 2019. "Mi sento parte integrante del Monaco e del Principato - ha dichiarato - Le tre stagioni passate insieme sono state eccezionali, culminate con la conquista del titolo in campionato. Lavoreremo con l'ambizione di continuare questo progetto e far crescere il club con la stessa passione che ci guida fin dall'inizio". Con questo rinnovo Jardim ha respinto le sirene provenienti dalla Cina, in particolare dal Beijing Guoan, che era pronto a garantirgli un ingaggio 'monstre' da 36 milioni di euro in tre anni.