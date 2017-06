Mondiale 2014, l’ombra del doping sulla Russia di Fabio Capello

Dalla stampa inglese, precisamente dal quotidiano “Mail On Sunday”, giunge una clamorosa notizia che potrebbe avere seri e importanti risvolti.

La FIFA avrebbe infatti aperto un’inchiesta in ambito di doping sui 23 giocatori della Nazionale russa che avevano partecipato ai Mondiali del 2014 in Brasile. A questi si aggiungerebbero altri 11 calciatori professionisti.

Tre anni fa, il CT della Russia era Fabio Capello, e la squadra non aveva superato il girone eliminatorio, raccogliendo solamente 2 punti in 3 gare. Quattro giocatori di quei 23 sono attualmente impegnati nella Confederation Cup. Stiamo parlando di Kanunnikov, Glushakov, Akinfeev e Samedov.

Riscontri concreti e ufficiali ancora non ci sono, ma la FIFA sta seriamente indagando. Su questo spinoso caso si è espresso, allo stesso “Mail On Sunday”, anche Dick Pound, ex presidente del Wada, l’agenzia mondiale anti-doping, e oggi membro più attivo dell’IOC, acronimo di International Olympic Committee: “La FIFA ha un grande onere per giungere a una ragionevole conclusione su tale questione prima della Coppa del Mondo. Spetta a lei dire quali passi stanno prendendo, cosa trovano e adottare tutte le azioni necessarie per salvaguardare l’integrità dello sport”.

Prosegue Pound: “C’è stato un rifiuto istituzionale di doping nel calcio da anni … La FIFA ora deve assolutamente assumere seriamente questo caso. Se invece dice che il problema non c’è, allora vive in un mondo fantasioso”.

Gli atleti in questione, sempre secondo l’inchiesta del quotidiano inglese, farebbero parte del “sistema di copertura”, scovato dalla Wada, che abbraccerebbe più di 1000 atleti praticanti varie attività sportive.

Come indicato sopra, mancano ancora eventuali prove concrete, ma nel frattempo il mondo del calcio russo trema…

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

