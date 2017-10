113 partite per 24 posti: tutto sulle sfide decisive per la qualificazione a Russia 2018

Ci siamo. Ecco la stretta finale. La pausa per le nazionali del mese di ottobre andrà a rimpinguare la lista delle qualificate ai Mondiali del 2018, lasciando spazio soltanto ai playoff di novembre per definire il quadro completo delle magnifiche 32 che andranno in Russia. Facciamo dunque il punto sulle qualificazioni a pochi giorni dal termine della fase a gironi.

Già qualificate

Sono otto per ora le nazionali già sicure di partecipare al prossimo Mondiale: Russia (paese ospitante), Belgio (Europa), Brasile (Sudamerica), Messico (Concacaf), Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone e Iran (Asia).

Asia: spareggio Siria-Australia prima del playoff

La fase a gironi, qui, è terminata a settembre e ha espresso le quattro qualificate. Ora si decide chi andrà a giocarsi il playoff di novembre contro una nazionale del gruppo Concacaf. Per farlo, si passerà attraverso lo spareggio tra le terze dei gironi: Siria e Australia.

La classifica del Gruppo A: 22 Iran, 15 Corea del Sud, 13 Siria e Uzbekistan, 12 Cina, 7 Qatar.

La classifica del Gruppo B: 20 Giappone, 19 Arabia Saudita e Australia, 13 Emirati Arabi Uniti, 11 Iraq, 2 Thailandia.

Il programma dello spareggio:

Giovedì 5 ottobre, ore 14:30 italiane: Siria-Australia

Martedì 10 ottobre, ore 11:00 italiane: Australia-Siria

Video - Omar Al-Somah, il figliol prodigo che sta facendo sognare la Siria

Africa: ancora tutto da decidere

Con due partite ancora da giocare nei cinque gironi, solo la Tunisia e la Nigeria sembrano vedere concretamente la qualificazione a Russia 2018: di certo fuori il Camerun, eliminato già a settembre. Ai Mondiali andranno le prime di ognuno dei cinque gironi, senza nessun bisogno di playoff. Gli ultimi due turni, però, sono spalmati tra questa sosta e quella di novembre.

Gruppo A

Classifica : Tunisia 10, DR Congo 7, Guinea 3, Libia 3.

: Tunisia 10, DR Congo 7, Guinea 3, Libia 3. Sabato 7 ottobre, ore 19:00 italiane: Libia-DR Congo

Libia-DR Congo Sabato 7 ottobre, ore 19:00 italiane: Guinea-Tunisia

Guinea-Tunisia Lunedì 6 novembre : DR Congo-Guinea

: DR Congo-Guinea Lunedì 6 novembre: Tunisia-Libia

Gruppo B

Classifica: Nigeria 10, Zambia 7, Camerun 3, Algeria 1.

Nigeria 10, Zambia 7, Camerun 3, Algeria 1. Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane: Camerun-Algeria

Camerun-Algeria Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane: Nigeria-Zambia

Nigeria-Zambia Lunedì 6 novembre: Algeria-Nigeria

Algeria-Nigeria Lunedì 6 novembre: Zambia-Camerun

Gruppo C

Classifica : Costa d'Avorio 7, Marocco 6, Gabon 5, Mali 2.

: Costa d'Avorio 7, Marocco 6, Gabon 5, Mali 2. Venerdì 6 ottobre, ore 21:00 italiane: Mali-Costa d'Avorio

Mali-Costa d'Avorio Sabato 7 ottobre, ore 21:00 italiane: Marocco-Gabon

Marocco-Gabon Lunedì 6 novembre: Costa d'Avorio-Marocco

Costa d'Avorio-Marocco Lunedì 6 novembre: Gabon-Mali

Gruppo D

Classifica : Burkina Faso 6, Capo Verde 6, Senegal 5, Sudafrica 4.

: Burkina Faso 6, Capo Verde 6, Senegal 5, Sudafrica 4. Sabato 7 ottobre, ore 15:00 italiane : Sudafrica-Burkina Faso

: Sudafrica-Burkina Faso Sabato 7 ottobre, ore 19:30 italiane : Capo Verde-Senegal

: Capo Verde-Senegal Lunedì 6 novembre : Burkina Faso-Capo Verde

: Burkina Faso-Capo Verde Venerdì 10 novembre, ore 18:00 italiane: Sudafrica-Senegal

Sudafrica-Senegal Martedì 14 novembre: Senegal-Sudafrica

Gruppo E

Classifica : Egitto 9, Uganda 7, Ghana 5, Congo 1.

: Egitto 9, Uganda 7, Ghana 5, Congo 1. Sabato 7 ottobre, ore 15:00 italiane: Uganda-Ghana

Uganda-Ghana Domenica 8 ottobre, ore 19:00 italiane: Egitto-Congo

Egitto-Congo Lunedì 6 novembre: Ghana-Egitto

Ghana-Egitto Lunedì 6 novembre: Congo-Uganda

Concacaf: Costa Rica a un punto dalla Russia, gli USA si giocano tutto con Panama

La formula premia le prime tre classificate nel girone a sei squadre del quinto round, quello che si completerà con le ultime sei partite del mese di ottobre. La quarta, invece, giocherà il playoff di novembre contro la vincente dello spareggio asiatico tra Siria e Australia. Se il Messico si è qualificato a settembre, alla Costa Rica basta un punto. Panama, USA e Honduras sono ancora in ballo per terzo posto e playoff. Pesantissimo lo scontro diretto di sabato notte a Orlando.

Classifica : Messico 18 , Costa Rica 15, Panama 10, USA 9, Honduras 9, Trinidad e Tobago 3.

: , Costa Rica 15, Panama 10, USA 9, Honduras 9, Trinidad e Tobago 3. Sabato 7 ottobre, ore 1:35 italiane: USA-Panama

USA-Panama Sabato 7 ottobre, ore 3:30 itailane: Messico-Trinidad e Tobago

Messico-Trinidad e Tobago Sabato 7 ottobre, ore 4:00 italiane: Costa Rica-Honduras

Costa Rica-Honduras Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane: Honduras-Messico

Honduras-Messico Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane : Panama-Costa Rica

: Panama-Costa Rica Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane: Trinidad e Tobago-USA

Oceania: la Nuova Zelanda attende una sudamericana

Conclusa la fase a gironi, si è già disputato anche lo spareggio tra Nuova Zelanda e Isole Salomone. Ora gli All Whites attendono soltanto di conoscere quale sarà la quinta del girone sudamericano, la nazionale con cui si giocherà il pass per la Russia nel playoff di novembre. Al momento si tratterebbe dell'Argentina.

Europa: per ora c'è solo il Belgio...

Gruppo A

La Francia si è complicata la vita e ora si giocherà tutto con Bulgaria e Bielorussia. L'Olanda deve fare un mezzo miracolo: vincere contro la già eliminata Bielorussia e poi stendere la Svezia nello scontro diretto di martedì sera (all'andata fu 1-1). Ma sorpassare la Svezia sembra comunque impossibile visti i 6 gol di differenza reti a svantaggio degli Oranje.

Classifica: Francia 17, Svezia 16, Olanda 13, Bulgaria 12, Lussemburgo 5, Bielorussia 5.

Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane: Svezia-Lussemburgo

Svezia-Lussemburgo Sabato 7 ottobre, ore 20:45 italiane : Bielorussia-Olanda

: Bielorussia-Olanda Sabato 7 ottobre, ore 20:45 italiane: Bulgaria-Francia

Bulgaria-Francia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane : Olanda-Svezia

: Olanda-Svezia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Francia-Bielorussia

Francia-Bielorussia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Lussemburgo-Bulgaria

Gruppo B

Il Portogallo insegue a tre punti di distanza la Svizzera ma ha a disposizione una differenza reti migliore, utile soprattutto in caso di vittoria nello scontro diretto di martedì sera. Paradosso vero: gli elvetici, pur essendo a punteggio pieno, non sono ancora sicuri del pass per Russia 2018 e non lo saranno nemmeno vincendo sabato sera contro l'Ungheria, se Cristiano Ronaldo e compagni faranno il proprio dovere in Andorra. Fuori dai giochi tutte le altre.

Classifica: Svizzera 24, Portogallo 21, Ungheria 10, Isole Faroe 8, Andorra 4, Lettonia 3

Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane : Isole Far Oer-Lettonia

: Isole Far Oer-Lettonia Sabato 7 ottobre, ore 20:45 italiane: Andorra-Portogallo

Andorra-Portogallo Sabato 7 ottobre, ore 20:45 italiane: Svizzera-Ungheria

Svizzera-Ungheria Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Portogallo-Svizzera

Portogallo-Svizzera Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Ungheria-Isole Far Oer

Ungheria-Isole Far Oer Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Lettonia-Andorra

Gruppo C

La Germania campione in carica è a un solo punto dalla qualificazione, un pareggio che dovrà conquistare giovedì sera a Belfast. L'Irlanda del Nord è sicura del secondo posto, ma attende la matematica per entrare nel lotto delle migliori otto seconde. Eliminate tutte le altre.

Classifica: Germania 24, Irlanda del Nord 19, Azerbaigian 10, Repubblica Ceca 9, Norvegia 7, San Marino 0.

Giovedì 5 ottobre, ore 18:00 italiane: Azerbaigian-Repubblica Ceca

Azerbaigian-Repubblica Ceca Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane : Irlanda del Nord-Germania

: Irlanda del Nord-Germania Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane : San Marino-Norvegia

: San Marino-Norvegia Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Norvegia-Irlanda del Nord

Norvegia-Irlanda del Nord Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Repubblica Ceca-San Marino

Repubblica Ceca-San Marino Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Germania-Azerbaigian

Gruppo D

La Serbia è a una vittoria dalla Russia, nel frattempo è sicura di piazzarsi almeno seconda. Venerdì sera andrà in scena in Austria contro i padroni di casa già eliminati, mentre il Galles dovrà confermare la crescita recente andando a vincere in Georgia e l'Irlanda sarà obbligata ai tre punti in casa contro la Moldavia. Gli occhi sono tutti già a lunedì sera, quando il Galles ospiterà l'Irlanda nel confronto con ogni probabilità decisivo per il secondo posto. Ma attenzione, al Galles potrebbe non bastare difendere il piazzamento, servirà anche vincere per non diventare la peggior seconda e restare fuori dai playoff.

Classifica: Serbia 18, Galles 14, Irlanda 13, Austria 9, Georgia 5, Moldavia 2.

Venerdì 6 ottobre, ore 18:00 italiane: Georgia-Galles

Georgia-Galles Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane : Austria-Serbia

: Austria-Serbia Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane: Irlanda-Moldavia

Irlanda-Moldavia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Galles-Irlanda

Galles-Irlanda Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane : Moldavia-Austria

: Moldavia-Austria Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Serbia-Georgia

Gruppo E

Tre squadre ancora in corsa sia per il primo posto che per il secondo. La Polonia comanda con tre punti di vantaggio su Montenegro e Danimarca, ma ha una differenza reti peggiore (-4 rispetto a entrambe le rivali). Proprio Montenegro e Danimarca si troveranno una di fronte all'altra giovedì a Podgorica, con lo stesso Montenegro che tre giorni dopo potrebbe tentare lo sgambetto anche alla Polonia. Si deciderà tutto domenica alle 18 italiane.

Classifica: Polonia 19, Montenegro 16, Danimarca 16, Romania 9, Armenia 9, Kazakhstan 2.

Giovedì 5 ottobre, ore 18:00 italiane: Armenia-Polonia

Armenia-Polonia Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane: Montenegro-Danimarca

Montenegro-Danimarca Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane : Romania-Kazakhstan

: Romania-Kazakhstan Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Polonia-Montenegro

Polonia-Montenegro Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Danimarca-Romania

Danimarca-Romania Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Kazakhstan-Armenia

Gruppo F

Due sole eliminate (Malta e Lituania) e Inghilterra a tre punti dal pass matematico. Per farcela, però, dovrà battere la Slovenia nell'incontro di giovedì sera. Aperta la caccia alla seconda posizione, con Slovacchia, Scozia e Slovenia molto vicine. Giovedì tocca a Scozia-Slovacchia e domenica a Slovenia-Scozia. Passa tutto da qui.

Classifica: Inghilterra 20, Slovacchia 15, Slovenia e Scozia 14, Lituania 5, Malta 0.

Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane: Inghilterra-Slovenia

Inghilterra-Slovenia Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane : Malta-Lituania

: Malta-Lituania Giovedì 5 ottobre, ore 20:45 italiane: Scozia-Slovacchia

Scozia-Slovacchia Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane : Slovenia-Scozia

: Slovenia-Scozia Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Lituania-Inghilterra

Lituania-Inghilterra Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Slovacchia-Malta

Gruppo G

Vista la differenza reti a +17 sull'Italia, la Spagna sarebbe in Russia battendo l'Albania nella sfida di venerdì sera. Un successo che regalerebbe all'Italia il secondo posto matematico, comunque distante un solo punto. Gli Azzurri, però, sono obbligati a vincere entrambe le sfide per proteggere il ranking FIFA e il posto tra le migliori otto seconde.

La classifica: Spagna 22, Italia 19, Albania 13, Israele 9, Macedonia 7, Liechtenstein 0.

Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane : Italia-Macedonia

: Italia-Macedonia Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane: Liechtenstein-Israele

Liechtenstein-Israele Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane: Spagna-Albania

Spagna-Albania Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Israele-Spagna

Israele-Spagna Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Albania-Italia

Albania-Italia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Macedonia-Liechtenstein

Gruppo H

Con il Belgio unica delle qualificate europee, Bosnia, Grecia e Cipro sono ancora in corsa per il secondo posto. Leggermente favoriti gli ellenici che sabato sera andranno a cipro e chiuderanno martedì in casa con Gibilterra. Si vedrà ai punti, però, se il secondo posto basterà per entrare nel novero delle squadre qualificate ai playoff.

Classifica: Belgio 22, Bosnia 14, Grecia 13, Cipro 10, Estonia 8, Gibilterra 0.

Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane: Bosnia-Belgio

Bosnia-Belgio Sabato 7 ottobre, ore 18:00 italiane: Gibilterra-Estonia

Gibilterra-Estonia Sabato 7 ottobre, ore 20:45 italiane: Cipro-Grecia

Cipro-Grecia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Estonia-Bosnia

Estonia-Bosnia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Belgio-Cipro

Belgio-Cipro Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Grecia-Gibilterra

Gruppo I

Forse il girone più interessante tra quelli europei. Due sole squadre eliminate (Kosovo e Finlandia), quattro ancora in lizza per tutto (Ucraina, Turchia, Islanda e Croazia) divise soltanto da due punti. Può succedere ancora di tutto. Venerdì sera: Kosovo-Ucraina, Turchia-Islanda e Croazia-Finlandia. Lunedì sera: Islanda-Kosovo, Ucraina-Croazia e Finlandia-Turchia. La differenza reti? +9 per la Croazia, +4 per tutte le altre.

La classifica: Croazia e Islanda 16, Ucraina e Turchia 14, Finlandia 7, Kosovo 1.

Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane : Croazia-Finlandia

: Croazia-Finlandia Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane: Turchia-Islanda

Turchia-Islanda Venerdì 6 ottobre, ore 20:45 italiane: Kosovo-Ucraina

Kosovo-Ucraina Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Ucraina-Croazia

Ucraina-Croazia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Finlandia-Turchia

Finlandia-Turchia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Islanda-Kosovo

La classifica delle seconde europee:

Portogallo: 18 punti e +18 di differenza reti

18 punti e +18 di differenza reti Irlanda del Nord: 13 punti e +7 di differenza reti

13 punti e +7 di differenza reti Italia: 13 punti e +3 di differenza reti

13 punti e +3 di differenza reti Islanda: 13 punti e +3 di differenza reti

13 punti e +3 di differenza reti Slovacchia: 12 punti e +6 di differenza reti

12 punti e +6 di differenza reti Svezia: 10 punti e +3 di differenza reti

10 punti e +3 di differenza reti Montenegro: 10 punti e +3 di differenza reti

10 punti e +3 di differenza reti Bosnia: 8 punti e +2 di differenza reti

8 punti e +2 di differenza reti Galles: 8 punti e +1 di differenza reti

Si qualificano ai playoff le otto migliori seconde, decise in base ai seguenti criteri (in ordine d'importanza): punti ottenuti contro le altre squadre del proprio girone esclusa la sesta, differenza reti, maggior numero di gol segnati, punti fair play, sorteggio.

Video - Ventura: "Niente Mondiale, una catastrofe. Balotelli? Nessuna preclusione"

Sudamerica: Argentina e Cile in piena bagarre

Il Brasile è l'unica qualificata e ora si appresta a recitare il ruolo temutissimo dell'arbitro. Non tanto per il confronto di giovedì sera contro la già eliminata Bolivia, quanto per l'utlimo turno in casa contro il Cile, attualmente in piena bagarre con Perù e Argentina per il pass diretto (o almeno la qualificazione per un playoff che si preannuncia agevole contro la Nuova Zelanda) a Russia 2018. L'Uruguay è a tre punti dalla qualificazione diretta e gioca con le uniche due già fuori dai giochi. La Colombia rischia molto di più contro Paraguay e Perù, mentre l'Argentina è attesa dalle sfide decisive con lo stesso Perù e l'Ecuador. Saranno 180' da brividi. Vanno ai Mondiali direttamente le prime quattro qualificate, mentre la quinta si giocherà la Russia nel playoff di novembre contro la Nuova Zelanda.

Classifica: Brasile 37, Uruguay 27, Colombia 26, Perù ed Argentina 24, Cile 23, Paraguay 21, Ecuador 20, Bolivia 13, Venezuela 8.

Giovedì 5 ottobre, ore 22:00 italiane : Bolivia-Brasile

: Bolivia-Brasile Giovedì 5 ottobre, ore 23:00 italiane: Venezuela-Uruguay

Venezuela-Uruguay Venerdì 6 ottobre, ore 1:30 italiane: Cile-Ecuador

Cile-Ecuador Venerdì 6 ottobre, ore 1:30 italiane: Colombia-Paraguay

Colombia-Paraguay Venerdì 6 ottobre, ore 1:30 italiane: Argentina-Perù

Argentina-Perù Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Uruguay-Bolivia

Uruguay-Bolivia Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Perù-Colombia

Perù-Colombia Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Ecuador-Argentina

Ecuador-Argentina Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Brasile-Cile

Brasile-Cile Martedì 10 ottobre, ore 2:30 italiane: Paraguay-Venezuela