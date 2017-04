Mondiali Russia 2018, svolta epocale: Infantino ufficializza l'utilizzo della VAR

" Utilizzeremo VAR ai prossimi Mondiali di calcio in Russia 2018 perché ad oggi abbiamo ricevuto solamente feedback positivi a riguardo "

Gianni Infantino, a margine del congresso della CONMEBOL, ufficializza la notizia che cambierà per sempre il mondo del calcio come lo abbiamo sempre conosciuto. Rivoluzione che era nell'aria, e che probabilmente proveremo a conoscere direttamente già dal prossimo campionato di Serie A visto che lo stesso Nicchi aveva annunciato come il campionato italiano fosse pronto a introdurre Var già dal prossimo agosto aspettando solamente la via libera della FIFA.

A oggi, però, sappiamo solo che i prossimi Mondiali di calcio in programma tra circa un anno in Russia potranno contare sul "video assistant referee", ovvero un sistema che dovrebbe essere impiegato per rivedere esclusivamente decisioni importanti che potrebbero compromettere il risultato di un incontro, come: gol fantasma, rigori ed espulsioni.