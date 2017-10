Tutte le qualificate a Russia 2018 e la situazione dei playoff europei

Tre giorni di fuoco. Tre giorni che aggiungeranno un buon numero di prenotazioni per la Russia, dove nel prossimo giugno si disputerà la fase finale del Mondiale. Ecco il quadro completo sulle qualificazioni dopo la prima parte delle sfide di ottobre. Da qui a mercoledì si farà la storia.

Già qualificate in 13: restano 19 posti

Siamo arrivati a ottobre con otto nazionali già sicure del pass: Russia (paese ospitante), Belgio (Europa), Brasile (Sudamerica), Messico (Concacaf), Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone e Iran (Asia). Adesso si è aggiunta la prima africana (Nigeria), la seconda Nazionale dell'America centro-settentrionale (Costa Rica) e sono arrivate anche tre big europee: Germania, Inghilterra e Spagna. Siamo a 13 su 32.

Asia: spareggio Siria-Australia prima del playoff

La fase a gironi, qui, è terminata a settembre e ha espresso le quattro qualificate: Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone e Iran. Giovedì, invece, si è giocato lo spareggio d'andata tra le terze dei due gironi e nella sfida di ritorno di martedì uscirà il nome della nazionale che affronterà la squadra uscita dal Gruppo Concacaf nel playoff di novembre. Dopo il pareggio dell'andata (1-1), attenzione al regolamento: i gol in trasferta valgono doppio, in caso di parità si giocheranno supplementari e rigori.

Il programma dello spareggio:

Martedì 10 ottobre, ore 11:00 italiane: Australia-Siria (all'andata 1-1)

Video - Omar Al-Somah, il figliol prodigo che sta facendo sognare la Siria 01:10

Africa: solo la Nigeria è in Russia, countdown per Egitto e Tunisia

Soltanto una novità dalle prime partite di ottobre. La Nigeria stacca il pass per la Russia e nella serata odierna potrebbe aggiungersi anche l'Egitto, che deve soltanto battere il Congo per completare l'opera. Fuori dai giochi il Ghana, mentre alla Tunisia basta un punto ed è tuto in bilico nel Gruppo D.

Gruppo A

Lunedì 6 novembre : DR Congo-Guinea

: DR Congo-Guinea Lunedì 6 novembre: Tunisia-Libia

Tunisia-Libia Classifica: Tunisia 13, DR Congo 10, Guinea 3, Libia 3.

Gruppo B

Lunedì 6 novembre: Algeria-Nigeria

Algeria-Nigeria Lunedì 6 novembre: Zambia-Camerun

Zambia-Camerun Classifica: Nigeria 13, Zambia 7, Camerun 6, Algeria 1.

Gruppo C

Lunedì 6 novembre: Costa d'Avorio-Marocco

Costa d'Avorio-Marocco Lunedì 6 novembre: Gabon-Mali

Gabon-Mali Classifica: Marocco 9, Costa d'Avorio 8, Gabon 5, Mali 3.

Gruppo D

Lunedì 6 novembre : Burkina Faso-Capo Verde

: Burkina Faso-Capo Verde Venerdì 10 novembre, ore 18:00 italiane: Sudafrica-Senegal

Sudafrica-Senegal Martedì 14 novembre : Senegal-Sudafrica

: Senegal-Sudafrica Classifica: Senegal 7, Burkina Faso e Capo Verde 6, Sudafrica 4.

Gruppo E

Domenica 8 ottobre, ore 19:00 italiane: Egitto-Congo

Egitto-Congo Lunedì 6 novembre: Ghana-Egitto

Ghana-Egitto Lunedì 6 novembre: Congo-Uganda

Congo-Uganda Classifica: Egitto 9, Uganda 8, Ghana 6, Congo 1.

Concacaf: dopo il Messico festeggia anche il Costa Rica

La formula premia le prime tre classificate nel girone a sei squadre del quinto round, quello che si completerà a ottobre. La quarta, invece, giocherà il playoff di novembre contro la vincente dello spareggio asiatico tra Siria e Australia. Se il Messico si è qualificato a settembre, la Costa Rica ha staccato il biglietto per la Russia grazie al pari ottenuto contro l'Honduras questa notte. Gli USA fanno uno scatto deciso verso il terzo posto, mentre Panama e Honduras si giocheranno nell'ultima giornata l'accesso al playoff contro una tra Australia e Siria dopo il ko nello scontro diretto di venerdì notte a Orlando.

Classifica : Messico 21 , Costa Rica 16, USA 12, Panama, Honduras 10; Trinidad e Tobago 3.

: , Costa Rica 16, USA 12, Panama, Honduras 10; Trinidad e Tobago 3. Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane: Honduras-Messico

Honduras-Messico Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane : Panama-Costa Rica

: Panama-Costa Rica Mercoledì 11 ottobre, ore 2:00 italiane: Trinidad e Tobago-USA

Oceania: la Nuova Zelanda attende una sudamericana

Conclusa la fase a gironi, si è già disputato anche lo spareggio tra Nuova Zelanda e Isole Salomone. Ora gli All Whites attendono soltanto di conoscere quale sarà la quinta del girone sudamericano, la nazionale con cui si giocherà il pass per la Russia nel playoff di novembre. Al momento si tratterebbe del Perù.

Europa: ecco anche Germania, Inghilterra e Spagna

Gruppo A

Si decide tutto nell'ultima giornata, ma l'Olanda può andare ai playoff soltanto battendo la Svezia con 7 gol di scarto. Qualcosa di incredibile. Più facile pensare che la vetta sia un discorso a distanza tra Francia e Svezia. La differenza reti al momento dice Francia a +11 e Svezia a +19. Attenzione.

Classifica: Francia 20, Svezia 19, Olanda 16, Bulgaria 12, Lussemburgo 5, Bielorussia 5.

Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane : Olanda-Svezia

: Olanda-Svezia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Francia-Bielorussia

Francia-Bielorussia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Lussemburgo-Bulgaria

Gruppo B

Si decide tutto nello scontro diretto di martedì sera al da Luz. Quando, per un vero paradosso, la Svizzera giunta all'ultima partita a punteggio pieno rischierà seriamente i playoff. Perché? Vista una differenza reti di +26 (contro il +18 elvetico), a Cristiano Ronaldo e compagni "basterà vincere" per staccare il pass diretto per i Mondiali.

Classifica: Svizzera 27, Portogallo 24, Ungheria 10, Isole Far Oer 9, Andorra e Lettonia 4.

Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Portogallo-Svizzera

Portogallo-Svizzera Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Ungheria-Isole Far Oer

Ungheria-Isole Far Oer Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Lettonia-Andorra

Gruppo C

Tutto già deciso. La Germania campione in carica ha staccato il pass diretto a punteggio pieno, mentre l'Irlanda del Nord è sicura dei playoff.

Classifica: Germania 27, Irlanda del Nord 19, Repubblica Ceca 12, Azerbaigian e Norvegia 10, San Marino 0.

Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Norvegia-Irlanda del Nord

Norvegia-Irlanda del Nord Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Repubblica Ceca-San Marino

Repubblica Ceca-San Marino Domenica 8 ottobre, ore 20:45 italiane: Germania-Azerbaigian

Gruppo D

L’inatteso ko della Serbia in Austria ha rimesso tutto in gioco. E, così, sarà decisiva la serata di lunedì. La Serbia, comunque sicura almeno del secondo posto, si qualifica direttamente per la Russia battendo la già eliminata Georgia in casa (ma anche perdendo, se il Galles non dovesse vincere in virtù del maggior numero di gol segnati), mentre Galles e Irlanda se la vedranno nello scontro diretto che potrebbe valere sia il primo che il secondo posto. Occhio alla differenza reti: +9 per la Serbia, +8 per il Galles e +5 per l’Irlanda.

Classifica: Serbia 18, Galles 17, Irlanda 16, Austria 12, Georgia 5, Moldavia 2.

Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Galles-Irlanda

Galles-Irlanda Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane : Moldavia-Austria

: Moldavia-Austria Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Serbia-Georgia

Gruppo E

Tutto ancora in gioco. Polonia e Danimarca sono ancora in lizza per il primo posto, mentre il Montenegro spera in un miracoloso secondo piazzamento. Alla Polonia però basta un punto proprio contro il Montenegro, un risultato che qualificherebbe anche la Danimarca come seconda. Per assistere a un ribaltamento, ci vorrebbe un cataclisma: il Montenegro dovrebbe vincere in Polonia e la Danimarca stendere la Romania. In quel caso, la Danimarca si qualificherebbe come prima per una miglior differenza reti sulla Polonia e Lewandowski e compagni dovrebbero accontentarsi del secondo posto. Improbabile.

Classifica: Polonia 22, Danimarca 19, Montenegro 16, Romania 12, Armenia 6, Kazakhstan 2.

Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Polonia-Montenegro

Polonia-Montenegro Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Danimarca-Romania

Danimarca-Romania Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Kazakhstan-Armenia

Gruppo F

Il gol di Kane contro la Slovenia ha qualificato matematicamente come prima del girone l’Inghilterra, ma ora è bagarre per il secondo posto. La Scozia si è messa in una posizione privilegiata battendo la Slovacchia nell’ultimo turno, ma vista la differenza reti sfavorevole proprio su Hamsik e compagni dovrà vincere in Slovenia per essere sicura del secondo posto. I padroni di casa, però, sono ancora in corsa e vincendo (se la Slovacchia non batterà Malta…) otterranno il piazzamento d’onore. Difficile.

Classifica: Inghilterra 23, Scozia 17, Slovacchia 15, Slovenia 14, Lituania 6, Malta 1.

Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane : Slovenia-Scozia

: Slovenia-Scozia Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Lituania-Inghilterra

Lituania-Inghilterra Domenica 8 ottobre, ore 18:00 italiane: Slovacchia-Malta

Gruppo G

Tutto già deciso. Spagna prima matematica e Italia seconda e sicura dei playoff grazie al successo del Belgio in Bosnia. Ma vincere in Albania sarebbe il modo migliore per mettere al riparo la presenza azzurra tra le quattro migliori seconde.

La classifica: Spagna 25, Italia 20, Albania 13, Israele 12, Macedonia 8, Liechtenstein 0.

Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Israele-Spagna

Israele-Spagna Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Albania-Italia

Albania-Italia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Macedonia-Liechtenstein

Gruppo H

Il Belgio era già sicuro del pass diretto, ora è tutta una questione tra Bosnia e Grecia. Gli ellenici hanno operato il sorpasso e ora devono formalizzare battendo Gibilterra. Bosnia virtualmente eliminata, ma attenzione alla Grecia. Giocando contro l'ultima in classifica, non farà più punti per la classifica delle migliori seconde e rischia il sorpasso da Galles, Croazia e Scozia.

Classifica: Belgio 25, Grecia 16, Bosnia 14, Estonia 11, Cipro 10, Gibilterra 0.

Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Estonia-Bosnia

Estonia-Bosnia Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Belgio-Cipro

Belgio-Cipro Martedì 10 ottobre, ore 20:45 italiane: Grecia-Gibilterra

Gruppo I

La travolgente vittoria di Istanbul mette su un piatto d’argento la prima storica qualificazione all’Islanda. Basterà battere il Kosovo nello scontro interno di lunedì sera per ottenere il primo posto matematico. La Turchia è matematicamente fuori da tutto, mentre Ucraina-Croazia è sostanzialmente uno vero e proprio spareggio per il secondo posto. Agli ospiti, però, basta un pareggio in virtù della miglior differenza reti (+9 contro +6).

La classifica: Islanda 19, Croazia 17, Ucraina 17, Turchia 14, Finlandia 8, Kosovo 1.

Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Ucraina-Croazia

Ucraina-Croazia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Finlandia-Turchia

Finlandia-Turchia Lunedì 9 ottobre, ore 20:45 italiane: Islanda-Kosovo

La classifica delle seconde europee:

Portogallo: 18 punti e +18 di differenza reti

18 punti e +18 di differenza reti Italia: 14 punti e +3 di differenza reti

14 punti e +3 di differenza reti Svezia: 13 punti e +10 di differenza reti

13 punti e +10 di differenza reti Danimarca: 13 punti e +7 di differenza reti

13 punti e +7 di differenza reti Irlanda del Nord: 13 punti e +5 di differenza reti

13 punti e +5 di differenza reti Grecia: 13 punti e +4 di differenza reti

13 punti e +4 di differenza reti Galles: 11 punti e +5 di differenza reti

11 punti e +5 di differenza reti Croazia: 11 punti e +2 di differenza reti

11 punti e +2 di differenza reti Scozia: 11 punti e -1 di differenza reti

Si qualificano ai playoff le otto migliori seconde, decise in base ai seguenti criteri (in ordine d'importanza): punti ottenuti contro le altre squadre del proprio girone esclusa la sesta, differenza reti, maggior numero di gol segnati, punti fair play, sorteggio. Solo la Grecia ha già giocato le 8 partite disponibili, quindi sono matematicamente ai playoff Portogallo, Italia, Svezia, Danimarca e Irlanda del Nord.

Video - Ventura: "Niente Mondiale, una catastrofe. Balotelli? Nessuna preclusione" 01:51

Sudamerica: lunedì notte da brividi

Il Brasile è l'unica qualificata, il resto è tutto appeso ai verdetti della notte tra lunedì e martedì. Chi è messo meglio è l’Uruguay, a un punto dalla qualificazione matematica e atteso da una Bolivia già fuori dai giochi. L’Argentina, invece, si è complicata parecchio la vita e adesso è addirittura fuori da tutto, penalizzata dal minor numero di gol segnati rispetto al Perù, ora quinto e quindi destinato ai playoff con la Nuova Zelanda. Di mezzo, però, anche le sorti della Colombia, attesa proprio dalla trasferta in Perù e ancora non sicura del pass. Lo stesso vale per il Cile, che chiuderà in Brasile. E il Paraguay? Dopo l’ultima sorprendente vittoria, dovrà battere il Venezuela ultimo nel girone e sperare che il Cile perda e l’Argentina non vinca per andare direttamente ai Mondiali. Altrimenti, restano discrete le chance di conquistare il quinto posto. Ricordiamo anche la differenza reti: +10 per l’Uruguay, +2 per Cile e Colombia, +1 per Perù e Argentina, -5 per il Paraguay. In caso di parità in punti e differenza reti, deciderà il maggior numero di gol segnati: 28 per l’Uruguay, 26 per Cile e Perù, 20 per la Colombia, 19 per il Paraguay e 16 per l’Argentina.

Classifica: Brasile 38, Uruguay 28, Cile e Colombia 26, Perù e Argentina 25, Paraguay 24, Ecuador 20, Bolivia 14, Venezuela 9.

Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Uruguay-Bolivia

Uruguay-Bolivia Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Perù-Colombia

Perù-Colombia Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Ecuador-Argentina

Ecuador-Argentina Martedì 10 ottobre, ore 1:30 italiane: Brasile-Cile

Brasile-Cile Martedì 10 ottobre, ore 2:30 italiane: Paraguay-Venezuela