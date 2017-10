Vidal lascia la nazionale cilena: "Ho dato la vita in tutte le partite"

Dopo dieci anni vissuti da protagonista, con 95 presenze e 23 gol, Arturo Vidal lascia ufficialmente la Nazionale cilena, la quale è reduce dalla cocente delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia di quest’estate. Stanotte infatti, il Brasile ha avuto la meglio con un netto 3-0. Tale risultato ha relegato la squadra di Juan Antonio Pizzi al sesto posto. Ecco il messaggio del calciatore del Bayern Monaco dal proprio profilo Instagram: “Grazie di tutto ragazzi! Per tutti questi anni insieme in cui abbiamo lasciato la vita in ogni partita e per avermi trasmesso la voglia di insegnare a un Paese che con lo sforzo e il lavoro tutto può accadere! Ho l’anima spezzata ma allo stesso tempo sono tanto orgoglioso di questi giocatori e di questo allenatore!“.

Il lungo percorso della mezzala classe 1987 con “La Roja” era iniziato nel 2007, e piuttosto numerosi sono stati i momenti salienti vissuti dal giocatore con questa casacca, come la sfida al cardiopalma contro il Brasile negli ottavi di finale dei Mondiali 2014, finita ai rigori per la squadra di Neymar, ma col brivido al 120′ dopo il tiro di Pinilla stampatosi sulla traversa, fino alle due edizioni di Copa America del 2015 e 2016, vinte entrambe ai calci di rigore contro l’Argentina. Tuttavia, il rapporto tra Vidal e il Cile annovera anche momenti negativi, come la sospensione dalla nazionale per alcuni messi alla fine del 2011. Il CT era Claudio Borghi, e l’ex Juventus e altri quattro giocatori si erano presentati in ritiro con 45 minuti di ritardo e “in uno stato inadeguato“, così definito dall’allenatore.

A ogni modo, si può dire con certezza che Arturo ha lasciato il segno, e soprattutto che anche con il Cile ha alzato al cielo almeno un trofeo, così come è accaduto in quasi tutti i club in cui ha giocato. Del resto, un guerriero è pur sempre un guerriero.