Evani: "Centrato un risultato storico, questi ragazzi hanno un cuore eccezionale"

Orgoglio e gratitudine sono questi i sentimenti che Chicco Evani, ct dell’Italia Under 20 qualificatasi per la prima volta alle semifinali del Mondiale in corso in Corea del Sud, mostra ai microfoni al termine dell’equilibratissima sfida contro lo Zambia. Una partita che ha mostrato l’enorme cuore degli azzurrini, capaci di rimontare per due volte lo svantaggio e spuntarla ai supplementari pur giocando in inferiorità numerica per 75’:

" Abbiamo cominciato male, eravamo un po’ impauriti, poi abbiamo subito l’espulsione e ho temuto il peggio. La squadra però ha reagito, ha messo grande carattere e abbiamo recuperato per due volte lo svantaggio. I ragazzi sono stati formidabili e hanno conquistato un risultato storico. Sapevamo che lo Zambia sarebbe stato un avversario ostico: hanno molta corsa e attaccano con più giocatori senza darti punti di riferimento. Ma quando i ragazzi hanno ripreso a giocare nonostante l’uomo in meno, sono stati bravi a creare tante occasioni vincendo una partita che sembrava persa e compiendo una vera e propria impresa. "

Tavecchio: "Under 20 nella storia, che cuore"

Anche il presidente della Figc, Carlo Tavecchio plaude all’impresa dell’Under 20 azzurra: “I ragazzi di Evani hanno scritto una splendida pagina azzurra di calcio, hanno messo in campo tanta qualità, ma hanno saputo anche gettare il cuore oltre l’ostacolo. Rappresentano il futuro, tifiamo per loro”. Parole di rispetto e stima anche da Lorenzo Insigne: "Complimenti all’Under 20. Ho visto la partita in camera con Gigio Donnarumma. Hanno fatto una grande prestazione. Sono giovani molto interessanti. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e spero che possano vincere il trofeo".