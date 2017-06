Inghilterra campione del Mondo Under 20: decide un gol di Calvert-Lewin

L’atto finale, quello che tutti attendevano da giovedì scorso: Inghilterra contro Venezuela per la coppa, la rivelazione di questi Mondiali Under-20 contro una nazionale che ha grandi difficoltà tra i grandi, ma sta pian piano costruendo un buonissimo movimento giovanile (ieri ha vinto il Torneo di Tolone). Ne esce un match a tratti bloccato, com’è giusto che sia, che incorona gli inglesi, al loro primo titolo iridato: il programma di oggi prevedeva anche la finalina 3°-4° posto, che invece porta sul podio l’Italia di Evani e Orsolini. Andiamo dunque a scoprire cos’è successo quest’oggi.

Calvert-Lewin eroe, Penaranda tradisce la Vinotinto

Troppo alta la posta in palio: Venezuela e Inghilterra schierano le rispettive formazioni migliori, con gli inglesi che inseriscono il solo Onomah (squalificato contro l’Italia) rispetto alla semifinale e la Vinotinto che inserisce a sorpresa Chacon per Soteldo, e si studiano nel primo tempo. Ne esce una prima frazione piuttosto bloccata, che però porta comunque al vantaggio i britannici, autori di sei occasioni da gol contro un Venezuela impaurito: succede tutto al 35′, quando Calvert-Lewin (seconda punta dell’Everton) svetta su un lancio da dietro, si prolunga il pallone, entra in area e segna in tap-in dopo la prima respinta dell’ottimo Fariñez. 1-0 Inghilterra, che sarà anche il risultato all’intervallo: il Venezuela reagisce nella ripresa, e alza notevolmente il pressing dopo l’ingresso di Soteldo, inspiegabilmente out dall’inizio. Il 10 cambia il match, con l’Inghilterra che gioca solo in contropiede tentando di sfruttare le incertezze difensive avversarie, e rischia qualcosa dietro. La baby-Vinotinto infatti colpisce una traversa proprio con Soteldo, e poi rischia di beneficiare del tentativo d’autogol di Tomori, sventato da Woodman: il portiere britannico è bravo e fortunato anche sullo svarione di Clarke-Salter all’89’, ed è decisivo nella vera azione-chiave del match. Siamo al 72′, e il Venezuela si vede concedere un rigore per un lieve fallo su Peñaranda: sul dischetto si presenta il 7 ex Udinese, migliore dei suoi in questo torneo a suon di assist e giocate, che però sente la pressione e tira la classica ”mozzarella”. Woodman para con la mano di richiamo, e spegne il sogno venezuelano: non bastano i 6 minuti di recupero e le continue folate offensive sui corner del portiere Fariñez, autore di un gol su rigore contro Vanuatu, il mondiale è britannico e l’Inghilterra fa la storia. Per i giovani british, infatti, questa è la prima vittoria nel Mondiale Under-20, che arriva tra l’altro col primo gol in una finale iridata dopo il Mondiale ’66, quello di Hurst e soci: Calvert-Lewin, dunque, entra nella storia, e con lui i vari Solanke, Ojo ecc.

di Marco Corradi