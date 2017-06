Italia, all'assalto dell'Inghilterra con un Mandragora in più. Orsolini-Solanke: la sfida del gol

Giovedì 8 giugno, ore 13 italiane (diretta televisiva su Eurosport2 ed Eurosport Player), a Jeonju (Corea del Sud). Sono queste le informazioni per chi non vorrà perdersi la storica semifinale del Mondiale Under20 di calcio della Nazionale di “Chicco” Evani contro l’Inghilterra. Un traguardo mai raggiunto da nessuna selezione, rientrante appunto nei limiti di età previsti, che rende ancor più orgogliosi gli Azzurrini ed il tecnico, motivati più che mai per far loro la finale.

Un’Italia tutto cuore e talento quella che la rassegna iridata sta mettendo in evidenza. Essere usciti vincitori dal quarto di finale contro lo Zambia è stata un’autentica impresa. Al di là infatti del nome poco prestigioso della compagine avversaria che non deve far ingannare, la nostra Nazionale, in 10 contro 11 dal 43′ per l’espulsione dell’esterno sinistro Giuseppe Pezzella, ha messo in mostra qualità morali eccezionali contro gli africani, molto forti fisicamente e dotati di alcune individualità interessanti. Sotto di due reti (Daka al 4′; Sakala all’84’), la formazione italica ha saputo reagire alle avversità e grazie a Riccardo Orsolini e Federico Dimarco prolungare la partita ai supplementari. Ricordando per certi versi quello che gli uomini di Arrigo Sacchi nel 1994 fecero contro la Nigeria (ottavi di finale del Mondiale negli Usa), così i nostri giovani eroi hanno trovato la via della rete con Luca Vido: uno stacco perentorio su corner battuto sempre da di Dimarco. E’ stato il calciatore scuola Milan il nostro Roberto Baggio senza codino. Ed ora si affrontano i “Leoncini”.

In più sarà una partita nella partita tra i due giocatori più in evidenza nei dei due team: da una parte Riccardo Orsolini, a quota 4 marcature ed a segno anche nell’ultimo incontro con la rete del temporaneo 1-1. L’esterno offensivo classe ’97, già nell’orbita Juventus, dovrà vedersela con il citato Solanke, tra i calciatori preferiti di José Mourinho quando il portoghese allenava i Blues. 20 anni a settembre l’attaccante è la punta di diamante della squadra ma non sono certo da sottovalutare il portiere Freddie Woodman del Kilmarnock e l’attaccante Dominic Calvert-Lewin (Everton). Britannici approdati alla fase ad eliminazione diretta vincendo il girone A davanti ai padroni di casa della Corea del Sud, all’Argentina ed alla Guinea. Italia invece seconda nel gruppo D alle spalle dell’Uruguay ed a precedere il Giappone ed il Sudafrica. Evani tornerà ad avere a disposizione Rolando Mandragora, figura carismatica importante in mezzo al campo mentre non potrà contare su Pezzella per squalifica. Italia pronta, dunque, a centrare il bersaglio grosso, dunque, ed a continuare il suo sogno.

