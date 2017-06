Italia-Inghilterra, Mondiali Under 20, in diretta tv e Live-Streaming

Italia-Inghilterra: in diretta TV in esclusiva su Eurosport

A partire dalle 12:45, con un ampio prepartita, Italia-Inghilterra, partita valida per la semifinale dei Mondiali U20, sarà trasmessa in tv su Eurosport 2, visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 211 di Sky e 373 di Mediaset Premium.

Italia-Inghilterra: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Italia-Inghilterra sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player e su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Orsolini, Dimarco, Vido: i gol che mandano l'Italia in semifinale ai Mondiali Under 20 02:06

Approfondimenti e Dichiarazioni: Azzurrini dal cuore grande, ora li vuole mezza Serie A

Il cammino degli Azzurrini

Fase a Gironi

Italia - Uruguay 0-1

Video - Esordio amaro per l'Italia ai Mondiali U20, battuta 1-0 dall'Uruguay: gli highlights 02:18

Sud Africa - Italia 0-2

Video - Mondiali Under 20: Italia-Sudafrica 2-0 con gol di Orsolini e Favilli 02:02

Giappone - Italia 2-2

Video - Mondiali Under 20: Italia-Giappone 2-2, gli highlights 02:05

Ottavi di Finale

Francia - Italia 1 - 2

Video - Orsolini più Panico, l'Italia stende 2-1 la Francia e vola ai quarti di finale! 02:06

Quarti di Finale

Italia - Zambia 3-2

Italia-Inghilterra: informazioni

Turno: Semifinale Mondiali Under 20

Data, orario e luogo: Giovedì 8 Giugno 2017, ore 13:00, Stadio Coppa del Mondo, Jeonju